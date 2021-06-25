Саммита ЕС с Путиным не будет: Меркель сожалеет по этому поводу

В ЕС не хотят организовывать встречу на высшем уровне с Владимиром Путиным. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление по этому поводу.

О "награде" для Путина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что приглашение Путина на саммит – "незаслуженная награда". Меркель с этим не соглашается.

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По ее словам, президент США Джо Байден провел очень серьезный разговор с Путиным. "У меня не было впечатления, что это было наградой для президента России", – отметила Меркель.

Это обсуждение показало мне, что, возможно, с европейской точки зрения недостаточно, чтобы о таких переговорах рассказывал президент США,

– подчеркнула канцлер.

Меркель добавила, что большинство стран ЕС ведут диалог с Россией на двусторонней основе, поэтому она не понимают, почему союз не ведет такие диалоги.

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