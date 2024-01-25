"Орбан – кость в горле не только Украины": введет ли Евросоюз "санкции" против Венгрии

Лидеры Евросоюза планируют принять пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на саммите 1 февраля. Однако Виктор Орбан может снова выступить против поддержки нашей страны. Тогда в ЕС готовы прибегнуть к жестким мерам против него.

Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко выразил мнение 24 Каналу, что есть и другие варианты финансирования Украины, даже если премьер Венгрии заблокирует этот пакет помощи. Позиция Орбана – не только по отношению к Украине – не нравится многим в Евросоюзе, отсюда и такая радикальная риторика от лидеров ЕС.

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Все равно придется работать с Орбаном

В то же время Евросоюз готов, по мнению Буряченко, лишить права консенсуса по стратегическим и политическим вопросам того же Виктора Орбана и Роберта Фицо. Сегодня они выступают против решений ЕС, а завтра еще кто-нибудь пойдет на это.

Тогда Европейскому Союзу придется "затыкать все дыры", договариваться, всем раздавать деньги. Это не конструктивная политика, поскольку сейчас у ЕС есть куда тратить средства, учитывая принятие решения о приоритетах безопасности.

Хотя Орбан – кость в горле не только Украины, но и других стран ЕС, в дальнейшем его взаимоотношения с Европейским Союзом будут переходить на конструктивные рельсы. Премьер-министр Венгрии также осознает, что каждый раз при принятии важных решений, с которыми он не согласен, его могут отправлять "пить кофе", причем, вероятно, даже принудительно,

– подчеркнул политолог.

В то же время Украина очень мощно работает с Брюсселем, с нашими ключевыми партнерами, в частности, в отношении санкций против России и в целом влияния на нее.

"Мы осознаем, что нам необходимо все равно работать даже с теми странами, которые ведут не совсем адекватную публичную политику по отношению к Украине – прежде всего с Венгрией и Словакией. Нам нужно быть мудрее и использовать все возможности для реализации наших политических и геополитических задач", –отметил Алексей Буряченко.

Что этому предшествовало