Стоит больше переживать из-за Польши: получит ли Украина финансирование от Евросоюза

Европарламент поддержал резолюцию о выделении Украине 50 миллиардов евро. Однако утвердить ее должны страны – члены Европейского Союза, в частности, Венгрия и Словакия.

Политтехнолог Олег Подорожный сказал 24 Каналу, что это серьезный шаг со стороны Евросоюза, который выделяя действительно большую сумму, намерен вложить ее в Украину, не входящую в состав ЕС.

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Украина приводит мостки

В то же время нужно понимать, что предоставление этих 50 миллиардов Украине будет растянуто во времени.

Сложно спрогнозировать, утвердят ли эту резолюцию. Украина пытается приводить мостки и договариваться с Венгрией,

– отметил политтехнолог.

Так, украинские власти рассматривали возможность отмены санкций в отношении OTP Bank, работающего в России и фактически являющегося спонсором войны, которую развязала Москва.

Венгерский OTP Bank 2 октября НАПК исключило из перечня международных спонсоров войны против Украины. В то же время банк обязался выполнить ряд условий, касающихся своей работы на российском рынке. Напомним, что OTP Bank был внесен в список международных спонсоров войны в мае 2023 года из-за сотрудничества с Россией.

В то же время Роберт Фицо, чья партия победила на выборах в Словакии, используя риторику по прекращению помощи Украине, потому что словаки стали жить беднее.

Однако в Брюсселе имеются рычаги влияния на позиции Венгрии и Словакии.

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Однако большее беспокойство вызывает не позиция Венгрии и Словакии, а Польши. Она должна стать лидером в Восточной Европе по вопросам помощи Украине. Однако сейчас становится ясно, что для нас переговоры о вступлении в Европейский Союз будут самыми сложными не из-за Будапешта и Братиславы, а из-за Варшавы,

– подчеркнул Олег Подорожный.

Именно поэтому ситуация вокруг возможного предоставления Украине 50 миллиардов евро сложна. Однако, по мнению политтехнолога, стоит довериться украинской дипломатии и надеяться, что этот вопрос будет решен положительно относительно интересов Украины.

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