Еще 1790 оккупантов и 249 единиц техники и вооружения: потери врага на 2 декабря

2 декабря 2024, 07:26
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Автор: Юлия Мурина

Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1790 оккупантов. Также наши военные уничтожили 249 единиц российской техники и вооружения.

По состоянию на утро 2 декабря агрессор уже потерял в полномасштабной войне против Украины более 743 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага

  • Личного состава – около 743920 (+1790),
  • танков – 9478 (+9),
  • боевых бронированных машин – 19397 (+28),
  • артиллерийских систем – 20953 (+30),
  • РСЗО – 1253 (+0),
  • средств ПВО – 1019 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19886 (+83),
  • крылатых ракет – 2852 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30606 (+99),
  • специальной техники – 3619 (+0).

Потери врага на 2 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ