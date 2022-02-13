Еще 7 стран призвали своих граждан покинуть Украину

Из-за новой угрозы вторжения России еще 7 страны призвали своих граждан покинуть Украину. Ситуацию в нашем государстве они назвали нестабильной.

Находящихся в Украине иностранных граждан призвали регистрироваться на специальных сайтах. Это необходимо для того, чтобы они могли получить помощь в случае необходимости.

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Какие страны призвали граждан покинуть Украину

Мексика,

Люксембург,

Кипр,

Турция,

Литва,

Палестина,

Кувейт.

Министерства иностранных дел этих государств рекомендуют гражданам ехать в Украину только в случае острой необходимости. Во всех остальных случаях лучше перенести поездку на более благоприятное время.

Кстати, Палестина призвала свое население в Украине оставаться в домах и как можно реже выходить на улицу.

Государства перемещают свои дипучреждения

Австралия, Канада, США и Германия решили эвакуировать свои консульства или посольства из Киева и Днепра во Львов. Там они создадут временные кабинеты для работы дипломатических учреждений.

Заметим, что перед этим эти государства отозвали часть своих дипломатов или их родных на родину.

Последние новости о возможной эскалации:

На фоне скопления российских войск у наших границ 12 февраля президент США Джо Байден поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Политики подчеркнули, что нужно сделать все, чтобы поддержать стабильность и безопасность в регионе.

В тот же день Владимир Зеленский побеседовал с французским лидером Эммануэлем Макроном, а также с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что из Украины будут выведены американские инструкторы. Речь идет о 160 нацгвардейцах из Флориды.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!