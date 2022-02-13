Еще 7 стран призвали своих граждан покинуть Украину
Из-за новой угрозы вторжения России еще 7 страны призвали своих граждан покинуть Украину. Ситуацию в нашем государстве они назвали нестабильной.
Находящихся в Украине иностранных граждан призвали регистрироваться на специальных сайтах. Это необходимо для того, чтобы они могли получить помощь в случае необходимости.
Важно Сохраняйте спокойствие и верьте ВСУ, – командующий ООС объяснил ситуацию на Донбассе
Какие страны призвали граждан покинуть Украину
- Мексика,
- Люксембург,
- Кипр,
- Турция,
- Литва,
- Палестина,
- Кувейт.
Министерства иностранных дел этих государств рекомендуют гражданам ехать в Украину только в случае острой необходимости. Во всех остальных случаях лучше перенести поездку на более благоприятное время.
Кстати, Палестина призвала свое население в Украине оставаться в домах и как можно реже выходить на улицу.
Государства перемещают свои дипучреждения
Австралия, Канада, США и Германия решили эвакуировать свои консульства или посольства из Киева и Днепра во Львов. Там они создадут временные кабинеты для работы дипломатических учреждений.
Заметим, что перед этим эти государства отозвали часть своих дипломатов или их родных на родину.
Последние новости о возможной эскалации:
- На фоне скопления российских войск у наших границ 12 февраля президент США Джо Байден поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Политики подчеркнули, что нужно сделать все, чтобы поддержать стабильность и безопасность в регионе.
- В тот же день Владимир Зеленский побеседовал с французским лидером Эммануэлем Макроном, а также с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
- Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что из Украины будут выведены американские инструкторы. Речь идет о 160 нацгвардейцах из Флориды.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
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