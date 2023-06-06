Еще 800 оккупантов поедут домой в черных пакетах: огромные потери врага на 6 июня

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российского врага. Так, за прошедшие сутки "вторая армия мира" потеряла еще 800 солдат.

С 24 февраля 2022 года на тот свет наши защитники отправили 211 150 бойцов так называемой "второй армии мира". Однако точно подсчитать ликвидированных оккупантов крайне сложно.

Важно С сентября в Бахмуте уничтожили более 22 тысяч россиян: Жданов подсчитал приблизительные потери Украины

Потери оккупантов в технике

танков – 3860 (+12),

боевых бронированных машин – 7543 (+20),

артиллерийских систем – 3603 (+36),

РСЗО – 590 (+6),

средств ПВО – 351 (+2),

самолетов – 313 (+0),

вертолетов – 299 (+1),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 3212 (+23),

крылатых ракет – 1171 (+35),

кораблей и катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6332 (+20),

специальной техники – 489 (+5).



Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ

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