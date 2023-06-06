Еще 800 оккупантов поедут домой в черных пакетах: огромные потери врага на 6 июня
6 июня 2023, 07:48Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российского врага. Так, за прошедшие сутки "вторая армия мира" потеряла еще 800 солдат.
С 24 февраля 2022 года на тот свет наши защитники отправили 211 150 бойцов так называемой "второй армии мира". Однако точно подсчитать ликвидированных оккупантов крайне сложно.
Важно С сентября в Бахмуте уничтожили более 22 тысяч россиян: Жданов подсчитал приблизительные потери Украины
Потери оккупантов в технике
- танков – 3860 (+12),
- боевых бронированных машин – 7543 (+20),
- артиллерийских систем – 3603 (+36),
- РСЗО – 590 (+6),
- средств ПВО – 351 (+2),
- самолетов – 313 (+0),
- вертолетов – 299 (+1),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3212 (+23),
- крылатых ракет – 1171 (+35),
- кораблей и катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6332 (+20),
- специальной техники – 489 (+5).
Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ
ВСУ наносят мощные потери россиянам
- Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 5 по зенитно-ракетным комплексам противника.
- За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 10 вражеских разведывательных БПЛА и 6 ударных, разных типов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 12 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, а также еще четыре важные цели.
- Недавно во временно оккупированном поселке Михайловка, что на Запорожье, расцвел "хлопок". В результате взрывов примерно 70 оккупантов стали "двухсотыми".
- В ночь на 6 июня силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет. Большинство Х-101/Х-555 направлялось в направлении столицы – в зону ответственности воздушного командования "Центр".