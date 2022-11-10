Еще больше украинских флагов: ВСУ освободили Пятихатки и Кучерское

10 ноября 2022 , 19:38
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Первая отдельная бригада специального назначения имени Ивана Богуна

Украинские защитники продолжают постепенно освобождать от российских оккупантов украинские населенные пункты. В частности, захватчиков прогнали из Пятихаток и Кучерского Херсонской области.

Об этом рассказали в первой отдельной бригаде специального назначения имени Ивана Богуна. Бойцы опубликовали соответствующие фото.

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Спецназовцы освободили Пятихатки и Кучерское

 

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Автор: Ольга Котів