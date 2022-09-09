"Еще будет много слез": как жилось уже освобожденной Балаклее в оккупации
Вчера, 8 сентября, ВСУ освободили Балаклею Харьковской области. Над городом снова взвился украинский флаг.
Напомним, российские войска оккупировали город 2 марта. С тех пор выживать в нем стало очень тяжело. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.
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Это сложно. Будет много слез – от хорошего до плохого,
– сказала она.
Жизнь превратилась в ад
Корреспондентка отметила, что до войны в Балаклейском районе проживало 34 000 жителей, а сегодня там осталось около 10 000. Так, население уменьшилось втрое, ведь люди массово убегали от оккупации.
"Первое время местные вынуждены были сидеть в укрытиях. А потом нужно было как-то жить, находить средства, работать, чтобы прокормить себя", – отметила Черненко.
Местные жители встречали ВСУ на коленях
Отметим, что украинские защитники и защитницы деоккупировали 20 населенных пунктов. В сети появились видео с поднятием флагов над городскими и районными администрациями. Местные жители встречали ВСУ объятиями, предлагали обед. "Они просто на коленях стоят, когда проезжает техника, ведь понимают, что возвращается нормальная жизнь", – добавила корреспондентка.
Увольнение Балаклеи и других населенных пунктов: основное
- Контрнаступление ВСУ продолжается по всем направлениям. Украинские защитники постепенно освобождают временно оккупированные города и поселки.
- В Генштабе отметили, что за три дня ВСУ продвинулись на 50 километров вглубь российских оборонных позиций к северу от Изюма.
- Вчера, 8 сентября, украинские военные выгнали оккупантов из Балаклеи и подняли над городом украинский флаг. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов за героическую борьбу и возвращение населенного пункта под контроль Украины.
- Бои за Балаклею стали подлинным разгромом российской армии. Об этом свидетельствует разбросанная на дороге вражеская техника.
- Жизнь в оккупации стала ужасающим испытанием для местных. Когда в город вошли ВСУ – они не скрывали невероятного счастья и слез радости на глазах.
- Аналитики Института изучения войны убеждены, что следующим освобожденным населенным пунктом станет Купянск. Он считается ключевым логистическим центром для оккупантов.
- По данным Генштаба, в настоящее время удалось освободить более 20 населенных пунктов. Общая площадь возвращенных территорий составляет 700 квадратных километров.
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