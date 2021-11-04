Еще минус два: Арахамия анонсировал новые отставки в Кабмине
4 ноября 2021 , 17:38Читати новину українською
Источник:Укринформ
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что вскоре могут заменить еще двух министров в правительстве Дениса Шмыгаля. Однако, кому именно покажут на выход, нардеп не уточнил.
Об этом Арахамия сообщил в кулуарах парламента.
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Кому именно грозит отставка – пока неизвестно
Две (отставки – 24 канал) есть,
– уточнил Арахамия.
Однако политик отказался конкретизировать, каким именно министрам грозит отставка.
Парламент назначил 4 новых министров
Отметим, что 4 ноября Верховная Рада назначила 4 новых министров Дениса Шмыгаля:
- Алексей Резников возглавил Минобороны,
- Юлия Свириденко стала первой вице-премьером – министром экономики,
- Ирина Верещук – вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции оккупированных территорий,
- Павел Рябикин возглавил Минстратегпром.
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