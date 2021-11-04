Еще минус два: Арахамия анонсировал новые отставки в Кабмине

4 ноября 2021 , 17:38
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Источник:

Укринформ

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что вскоре могут заменить еще двух министров в правительстве Дениса Шмыгаля. Однако, кому именно покажут на выход, нардеп не уточнил.

Об этом Арахамия сообщил в кулуарах парламента.

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Кому именно грозит отставка – пока неизвестно

Две (отставки – 24 канал) есть,
– уточнил Арахамия.

Однако политик отказался конкретизировать, каким именно министрам грозит отставка.

Парламент назначил 4 новых министров

Отметим, что 4 ноября Верховная Рада назначила 4 новых министров Дениса Шмыгаля:

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Обратите внимание! 3 ноября парламент поддержал отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. На его место пока назначили лишь исполняющего обязанности. Им стал бывший заместитель Абрамовского Руслан Стрелец.
Автор: Ірина Пундор