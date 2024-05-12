Еще одной категории работников продлили бронирование от мобилизации
Бронирование от мобилизации продлили для еще одной категории работников. Соответствующее постановление принял украинский премьер Денис Шмыгаль.
Документ датирован 3 мая 2024 года. Бронирование продлили еще на месяц.
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Кому продлили бронирование
Установить, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, предоставлены военнообязанным работникам государственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта... Которые не закончились на день принятия этого постановления, продолжаются автоматически на один месяц,
– решило правительство.
Так власти продлили бронирование железнодорожникам еще на месяц.
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Последние новости о бронировании в Украине
- Верховная Рада рассматривает две модели бронирования военнообязанных. Первая предусматривает оплату налогов для содержания бойцов, а вторая – квоту на предприятие для военнообязанных.
- То есть в первом случае военнообязанный не будет мобилизован, если платит 35 тысяч налога, то есть сумму, которая необходима для содержания одного бойца.
- Во втором случае говорится о квоте на предприятии для военнообязанных – бронирование получают работники. В то же время предприятие платит за них ежемесячно минимальную зарплату военного. То есть сейчас это 20 тысяч гривен.