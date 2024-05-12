Еще одной категории работников продлили бронирование от мобилизации

Бронирование от мобилизации продлили для еще одной категории работников. Соответствующее постановление принял украинский премьер Денис Шмыгаль.

Документ датирован 3 мая 2024 года. Бронирование продлили еще на месяц.

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Кому продлили бронирование

Установить, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, предоставлены военнообязанным работникам государственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта... Которые не закончились на день принятия этого постановления, продолжаются автоматически на один месяц,

– решило правительство.

Так власти продлили бронирование железнодорожникам еще на месяц.

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