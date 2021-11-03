Если будет видеть, что нет доверия, мне кажется, уйдет, – Стефанчук о другом сроке Зеленского

Руслан Стефанчук заявил, что вопрос второго срока Владимира Зеленского является довольно сложным. По мнению спикера, баллотирование будет зависеть от выполнения предвыборной программы.

Народный депутат отметил, что глава государства примет соответствующее решение "только сам". Об этом глава Верховной Рады сообщил в интервью Олесе Бацман.

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Если все получится, но он захочет реализовать что-то еще, безусловно, он будет идти (на второй срок – 24 канал). Но если что-то не получится, он будет видеть, что нет мандата доверия, мне кажется, он не уйдет,

– сказал Руслан Стефанчук.

Спикер подчеркнул, что для Владимира Зеленского, как и для любого другого политика, поддержка граждан в этом вопросе будет решающим фактором.

Реализация предвыборной программы

Глава Верховной Рады подчеркнул, что и действующий президент, и вся его команда ведут активную работу над тем, чтобы реализовать программу, представленную перед выборами.

Мне хочется, чтобы появился первый президент Украины, который откроет программу, а там у каждого обещания стоит галочка "выполнено". И я знаю, что он действительно этого хочет,

– добавил нардеп.

Второй срок Зеленского: коротко

Владимир Зеленский рассказал, что пока ко второму сроку не готовится. Он настроен выполнить все обещания из предвыборной программы до конца первой каденции.

В то же время заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук абсолютно убеждена, если действующий президент снова будет выдвигать свою кандидатуру, то одержит победу.

Глава государства рассказал, что дочь уговаривает его не идти на второй срок. Политик добавил, как бы ее ни любил, но все будет зависеть только от уровня того, что он успеет сделать.