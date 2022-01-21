Если будет война, то все проиграют, – Зеленский заявил, что украинцы будут бороться с Россией
Источник:The Washington Post
Владимир Зеленский убежден, что в случае нападения России никто из украинцев не останется равнодушным. Каждый гражданин будет защищать свою землю и сопротивляться агрессору.
Сотни жизней будут потеряны, – Зеленский
У нас есть много русскоязычных украинцев, которые поддерживают Украину. Об этом президент заявил в интервью американскому изданию.
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В то же время есть и те, которые благосклонно относятся к государству-агрессору, несмотря на оккупацию наших территорий и войну на Донбассе.
Я знаю, что все будут защищать нашу страну. Кроме армии, каждый украинец будет бороться за защиту своей земли,
– подчеркнул глава государства.
Политик отметил, что, когда Украина начнет защищаться от одной из самых мощных армий в мире, то это будет масштабная война. В ней проиграют все, а сотни людей погибнут.
Пострадает и Киев, и Москва. Последствия коснутся и соседних европейских стран, ведь на них повлияет миграционный кризис.Обратите внимание! Зеленский предположил, что Россия может попытаться оккупировать Харьков. Для этого она традиционно скажет, что "защищает русскоязычное население". Однако в Харькове проживает более миллиона человек, поэтому это станет началом крупномасштабной войны.
Россия может напасть на Украину: последние новости
- В Госдепе США заявили, что Россия может напасть на Украину с территории Беларуси. Ведь Кремль сейчас стягивает туда свои войска под предлогом учений.
- Из-за российской угрозы в Великобритании раздумывают над тем, чтобы отправить своих военных в государства НАТО, которые являются соседками Украины.
- Испания направила в Черное море 2 военных судна. Они прибудут на место назначения через 3 – 4 дня и подключатся к учениям НАТО.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал население не паниковать из-за информации о возможном нападении России. Ведь агрессор именно этого и добивается.
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