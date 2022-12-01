Если бы поставки оружия увеличили на 60%, о Крыме мы бы уже говорили в Крыму, – Подоляк

Наши ВСУ продолжают активно освобождать каждый клочок родной земли. Однако для того, чтобы окончательно выбить врага, украинским защитникам нужно больше оружия от западных партнеров.

Очередь дойдет и до полуострова, который россияне аннексировали в 2014 году. Что касается Крыма, все понятно – он только украинский и мы еще будем проводить там классные репортажи. Граждане Украины не должны сомневаться в этом. Об этом 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Больше, чем в сводках Генштаба: Подоляк назвал потери России на войне

У определенного ряда стран есть иллюзия, что можно в переговорном формате договариваться и т.д. Подоляк отмечает, что нет никакого переговорного формата. Такая риторика со стороны Запада на самом деле удивительна. Впрочем, стоит вспомнить, как накануне войны аналитики говорили о том, что "Украина не продержится и 3 дней", а "Россия является очень мощной страной, которую надо бояться".

"С точки зрения ресурсной способности – у нас не так много оружия, которое хотелось бы иметь. Если бы этот объем оружия был увеличен на 60%, то сегодня о Крыме мы говорили бы уже в Крыму. Ведь Россия воевать не умеет, только количеством тел, которые она готова оставить где-нибудь и количеством советских снарядов", – утверждает Подоляк.

Украинцы защищают свое право жить так, как хотят

Советник ОП отмечает, что сегодня у украинцев нет никакого другого варианта, кроме одного – либо мы, либо они. "Я считаю, что точно мы, потому что у нас есть другие ценности – защита своей семьи прежде всего, даже не территории", – акцентирует Подоляк. Мы защищаем свое право жить со своими семьями так, как мы хотим.

Наши люди идут на войну, осознавая, что за их спиной – дочь или сын. Это очень важная мотивация. В то же время россияне идут на войну только потому, что нужно кого-то убить. Им дают карт-бланш – лицензию на убийство,

– говорит советник главы Офиса Президента.

Кстати, в России вышел пропагандистский ролик о "русском мире". В нем раздается призыв к россиянам, у которых есть долги за квартиру или за машину, подписать контракт, поехать в Украину, убить несколько десятков человек – и им эти долги спишут. Подоляк подчеркивает, что это концепция "русского мира" как такового.

"Все, что сегодня говорят российские пропагандисты – это вопрос страха. Также это попытка мобилизовать свое население на то, чтобы оно защитило право пропагандистов и дальше продвигать вражду и ненависть к Украине. Они на этом фантастически зарабатывали", – отмечает советник ОП.

Следует упомянуть автора гибридной войны Валерия Герасимова – начальника Генерального штаба Вооруженных сил России. Если бы наши партнеры тогда сделали правильные выводы, уверяет Подоляк, все это можно было бы очень быстро закончить. Именно на этой гибридной войне в России долгое время зарабатывали большие деньги.

Там придумали концепцию о том, что Россия должна всех убивать, и "накачали" этим свой странный народ, живущий в совершенно безнадежном формате. У них нет ни карьеры, ни качества жизни, нет даже дорог. Это же классическая российская проблема – дураки и дороги. Дураков у них много, а дорог вообще нет,

– отмечает Подоляк.

Он добавляет, что в России так накачали народ этой идеологией, что теперь хотят получить хоть какие дивиденды в защиту своего права дальше все это продвигать. Ведь иначе они будут уничтожены – российских пропагандистов ждет трибунал, в частности Маргариту Симоньян и других персонажей. В последнее время они начали истерически говорить о Гааге, Нюрнберге и ответственности. Наверное, чувствуют, что тоже оказались в ситуации "или – или".

"Или они пойдут в Нюрнберг и будут юридически отвечать за провоцирование геноцидной войны, что будет означать пожизненные сроки. Или дело даже не дойдет до спецтрибунала – их растерзают на бунтах. То есть они могут потерять физическую жизнь в России", – говорит Михаил Подоляк.

Кремлевские пропагандисты осознают, насколько дикий тот народ, которым они занимаются. И они понимают, что в итоге спросят с них.

Когда этот народ потерпит поражение в войне, то придет к Симоньянам и скажет: "Это ты говорила, что мы можем пойти и безнаказанно убивать украинцев? А сейчас украинцы пришли сюда и требуют оплаты "долгов". Тогда россияне не оставят пропагандистам никакого шанса выжить,

– убежден советник главы ОП.

Мы просто ждать момента, добавляет Подоляк, когда дикая российская бунтарская пьянь зайдет в кабинеты к этим субъектам.

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