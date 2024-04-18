"Если бы слова были снарядами": Туск прокомментировал заявы европейских лидеров о помощи Украине

Польский премьер Дональд Туск прокомментировал заседание Евросовета, которое состоялось накануне, 17 апреля. Политик сказал, при каком условии Европа была бы самым безопасным местом в мире.

Польский политик намекнул, что словам лидеров европейских стран не хватает реализации. Накануне, 17 апреля, президент Европейского Совета Шарль Мишель по результатам первого дня саммита ЕС также сказал, что украинцам не нужны слова.

Смотрите также Орбан в очередной раз назвал Украину буферной зоной: детали возмутительного заявления

Что сказал Туск о действиях ЕС

Если бы все слова, сказанные в последние годы здесь в Брюсселе о совместной обороне, можно было бы превратить в пули и ракетные установки, Европа стала бы самой большой силой в мире. И самым безопасным местом,

– заявил Дональд Туск.

Кстати, 17 апреля на саммите Евросоюза в Брюсселе страны согласились срочно передать Украине средства противовоздушной обороны и ускорить предоставление военной помощи.

У выводах саммита говорится, что государства-члены ЕС должны на следующем заседании Совета обеспечить необходимые дальнейшие действия.

"Европейский Совет приветствует прогресс относительно предложений направить доходы от замороженных активов России в пользу Украины и призывает к скорейшему принятию решения", – заявили в Евросовете.

Что известно о саммите по заявлениям политиков