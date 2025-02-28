Если бы у вас не было американского оружия, война бы закончилась через 2 недели, – Трамп
Разговор Трампа с Зеленским прошел на повышенных тонах. Президент США давил на украинского лидера, а вице-президент США Вэнс, который присутствовал, был на стороне Трампа.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского и Трампа.
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Американский президент сказал, что США предоставили Украине 350 миллиардов долларов и военное оборудование.
Если бы у вас не было нашего военного оборудования, эта война закончилась бы за две недели,
– убежден Трамп.
На что Зеленский въедливо ответил: уже слышал похожие даты, но от Путина и о 3 днях.
Трамп заметил, что "будет очень сложно вести дела таким образом". А Вэнс настаивал "Просто скажите спасибо!"
Полный текст спора Трампа и Зеленского читайте здесь.
Напряжение между Зеленским и Трампом привело к тому, что Зеленский досрочно уехал из Белого дома. А Трамп сказал, что украинский лидер не готов к миру. Совместную пресс-конференцию лидеров, которая должна была быть после их общения, отменили.