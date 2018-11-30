Если мы отменим выборы, от этого выиграет только Путин, – Порошенко

Президент Петр Порошенко в интервью Sky News передал для Владимира Путина две новости. Он заявил, что не российскому президенту указывать, кто должен быть президентом Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Петра Порошенко.

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Президент Украины в интервью Sky News заявил, что российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Порошенко добавил, что это решение примет только украинский народ, которому президент доверяет.

Кроме того, Петр Порошенко сообщил о еще одну новость для российского президента.

Если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выиграет только один человек. Знаете кто это? Это господин Путин,

– заявил Порошенко.

Ранее 24 канал писал, что встреча американского президента Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках G20 в Аргентине официально отменена из-за нападения России на украинские суда в Азовском море.

Почему Украина ввела военное положение?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских военных моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.