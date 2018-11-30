Якщо ми скасуємо вибори, від цього виграє лише Путін, – Порошенко

Президент Петро Порошенко в інтерв’ю Sky News передав для Володимира Путіна дві новини. Він заявив, що не російському президенту вказувати, хто має бути президентом України.

Про це повідомляє офіційний сайт Петра Порошенка.

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Президент України в інтерв’ю Sky News заявив, що російський президент ніколи не буде вирішувати, хто буде президентом України. Порошенко додав, що це рішення прийме лише український народ, якому президент довіряє.

Крім того, Петро Порошенко повідомив про ще одну новину для російського президента.

Якщо через закон про воєнний стан ми скасуємо вибори, в даній ситуації виграє лише одна людина. Знаєте хто це? Це пан Путін,

– заявив Порошенко.

Раніше 24 канал писав, що зустріч американського президента Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним в рамках G20 в Аргентині офіційно скасована через напад Росії на українські судна в Азовському морі.

Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.