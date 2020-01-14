Если выборы на Донбассе не состоятся: что будет делать Украина

Наиболее вероятно, что выборы в ОРДЛО состоятся одновременно с общеукраинскими – в октябре 2020 года. Но Украина может их не признать.

Такое мнение 24 каналу высказал заместитель главы Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский.

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По его словам, главная проблема в алгоритме проведения выборов. Руководители оккупационных администраций заявили, что выборы возможны при условии соблюдения положений минских соглашений. То есть сначала выборы, а затем восстановление контроля Украины над границей. Киев хочет вывод российских вооруженных сил из ОРДЛО и доступ к границе. Только потом выборы.

Обеспечить соблюдение украинского законодательства в ОРДЛО невозможно. Сложно представить, что на участках будут представители украинской полиции, тем более государственный флаг. Как сейчас решить эту дилемму? Нет конкретного ответа. В команде Зеленского идет поиск,

– говорит Владислав Дзивидзинский.

По мнению политолога, сомнительно, что какая-то из сторон уступит в вопросе алгоритма проведения выборов в ОРДЛО.

Принципиальная позиция Украины: выборы на оккупированном Донбассе согласно нашему законодательству. Если этого не будет, то теоретически выборы могут состояться вместе с общеукраинскими. Но вряд ли их признает Украина,

– говорит Дзвидзинский.

Эксперт считает, что если выборы в ОРДЛО не признают в Украине или они не состоятся, есть запасной вариант.

Украина до конца 2020 года может поднять вопрос введения миротворческой миссии ООН в любом формате. Единственное, что может помешать: отсутствие финансирования. Успешных полномасштабных миссий ООН за последние годы не было. Поэтому процесс может затянуться,

– отмечает Дзивидзинский.

По его словам, если не будет ни успешных выборов в ОРДЛО, ни миротворческой миссии, то Зеленский может пойти на проведение всеукраинского референдума относительно оптимальных путей решения вооруженного конфликта.

Что надо знать о проведении местных выборов в ОРДЛО? В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что власти хотели бы провести местные выборы на Донбассе, которые должны пройти одновременно с выборами по всей Украине – в октябре 2020 года.

Во время встречи в нормандском формате 9 декабря 2019 года Зеленский настаивал на передаче границы под контроль Украины. Но президент России Владимир Путин отказался от такого сценария. Зеленский предложил создать отдельную подгруппу, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного восстановления украинского контроля над границей.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью газете Bild заявил, что никакие незаконные формирования на Востоке Украины не могут принять участие в законных выборах. Однако, по его словам, если в 2020 году на временно оккупированных территориях Донбасса не состоятся выборы, то Украине следует начать поиски альтернативы минским переговорам.



Какое будущее должно быть на оккупированных территориях / Фото: инфографика 24 канала