Россия снова за бортом системы Совета Европы, как та, что "утратила интерес"

18 июля было объявлено об изъятии из реестра Европейским судом по правам человека дела "Россия против Украины", поданного 22 июля 2021 года. Какие последствия имеет такое решение и почему Россия больше рассчитывает на Международный суд ООН читайте в авторской колонке для 24 Канала.

О чем была жалоба России

В деле "Россия против Украины" государство-агрессор настаивало на том, что "перечень преступлений Украины, уже являющихся административной практикой, состоит из многочисленных пунктов", а именно:

убийства,

похищение,

принудительное перемещение,

вмешательство в право голоса,

ограничение использования русского языка,

нападения на российские дипломатические учреждения,

ограничение свободы слова,

дискриминационные преследования,

насильственные исчезновения,

вмешательство в право принадлежности людей России.

Россия настаивала, что водоснабжение Крыма было прекращено. Кроме того, Украина, не закрывшая свое воздушное пространство, мол, несет ответственность за смерть пассажиров и экипажа рейса MH17 Malaysia Airlines.

Читайте также Россия только за несколько дней испортила жизнь нескольким странам, а ООН продолжает повиноваться

Согласно правилу 39 регламента суда о принятии временных мер правительство России требовало обеспечить прекращение ограничения прав русскоязычных лиц в школах и в медиа, а также разблокировать Северо-Крымский канал.

22 июля 2021 года ЕСПЧ отклонил ходатайство о временных мерах, поскольку они были обусловлены серьезными рисками причинения непоправимого ущерба одному из основных прав по Конвенции. Интересно, что сама Россия очень редко выполняет решение ЕСПЧ согласно правилу 39. Это неоднократно приводило к гибели украинских граждан в местах несвободы.

Не хотела сжечь мосты

Вопрос о том, выпустили ли Россию из Совета Европы, или она оттуда ушла сама – остается открытым, учитывая поведение государства-агрессора. Несмотря на то, что 15 марта 2022 года Сергей Лавров анонсировал выход из организации и денонсации основополагающих договоров Совета Европы, а 16 марта комитет министров принял Резолюцию, согласно которой Россия прекратила быть членом организации, 19 апреля Россия направила в ЕСПЧ пакет документов по делу "Россия против Украины".

Все они представлены на русском языке, хотя официальными для суда есть английский и французский. Документы направлены, несмотря на то, что Россия не реагировала на запросы, что ЕСПЧ, что других институтов Совета Европы.

Вероятно, таким образом, государство-агрессор еще надеялось на "скорую спецоперацию" и возвращение в лоно Европы, поэтому не хотело сжечь мосты. Более того, такое поведение является яркой иллюстрацией злоупотребления правом, которое получило надлежащую реакцию ЕСПЧ.

Означает ли решение суда "отказ удовлетворять иск России"

Единогласное решение ЕСПЧ от 4 июля 2023 года об изъятии заявления из реестра дел в соответствии с пунктом 1(a) статьи 37 Конвенции ни отклонением жалобы России, ни ее удовольствием. Так же, к нему нельзя апеллировать, утверждая, что суд признал отсутствие каких-либо нарушений, перечисленных государством-агрессором в своей жалобе. Решение не касалось дела по существу, но является знаковым в практике ЕСПЧ.

К теме Вышла, чтобы вернуться: для чего России ажиотаж с зерновым соглашением

Во-первых, суд решительно отверг попытки России злоупотреблять правами стороны Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, учитывая, что Россия с момента прекращения членства в Совете Европы не реагировала на запросы ЕСПЧ при рассмотрении дел, в которых выступала ответчиком (Грузия против России (II) (справедливая сатисфакция) [ОП], Б. против России, Светова и другие против России и т.п.).

Во-вторых, ЕСПЧ подтвердил, что правила одинаковы для всех, в частности, правила процедуры рассмотрения дела. Суд стремился обеспечить для сторон справедливое, беспристрастное и состязательное производство. Он позволил России предоставить замечания, назначить судью ad hoc и использовать защищенные средства электронной коммуникации. Взамен ЕСПЧ просил использовать официальный язык судопроизводства и подтвердить намерение продолжать рассмотрение заявления. Однако Россия хотела собственных правил.

Это конец?

Россия продолжает заигрывать с Советом Европы. Она ожидает, что со временем повторится история ее безусловного возвращения в ПАСЕ в 2019 году. Именно поэтому решение по денонсации договоров Совета Европы, в частности Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, откладывалось 5 месяцев до февраля 2023 года.

И даже выход из более чем 20 конвенций не означает, что Россия планирует не возвращаться. Наконец, Греция, 5 лет находившаяся вне системы Совета Европы (во время режима черных полковников), "демократизировалась" и возобновилась в списке членов.

Решение об изъятии заявления из реестра в соответствии с правилом 43 суда может быть пересмотрено в исключительных обстоятельствах. Соответственно – дело будет возобновлено. Впрочем, к тому моменту уже могут быть рассмотрены индивидуальные жалобы по отдельным из нарушений, на которые указывала Россия, поэтому необходимость межгосударственного производства просто исчезнет.

Рекомендуем Своя для всех: как Эрдоган пытается выбить для Турции привилегии в мире

В 2021 году Россия активно готовила мировое и европейское сообщество к "не все так однозначно" и "Украина убивает детей Донбасса". В противовес продолжающимся на сегодня 4 межгосударственным делам, где она выступает ответчиком, Россия подала одно заявление, в котором, кажется, указала все возможные и невозможные нарушения Конвенции и дополнительных протоколов к ней.

Однако она проиграла уже потому, что с начала полномасштабного вторжения встретила сопротивление пропагандистским нарративам со стороны Совета Европы в целом.

Кремль концентрируется на другой площадке

Россия временно потеряла Совет Европы, однако сконцентрировала усилия на ООН. Именно поэтому время от времени появляются одиозные отчеты, в которых отражено вредное влияние санкций на граждан России, представление в Комитет по ликвидации расовой дискриминации по подавлению Украиной прав русскоязычных, продвинут подход к уравнению агрессора и жертвы агрессии.

Россия продолжила быть активной в ходе рассмотрения дела Международным судом ООН по заявлениям Украины. Это, несмотря на то, что пыталась манипулировать отказом участвовать в производствах и до сих пор не выполнила ни одного решения о временных мерах.

Имея в должности вице-президента суда гражданина России, а в составе – граждан пока "дружественных" государств, Россия надеется получить хорошо известные половинчатые решения, а впоследствии – со ссылкой на собственное законодательство настаивать на выполнении только той их части, которая касается противной стороны.