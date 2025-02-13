Есть хороший результат на фронте, – Зеленский

Зеленский в обращении 13 февраля заявил, что Силы обороны Украины достигли хорошего результата на фронте. Также президент говорил с Сырским по поводу Воздушных сил.

ВСУ имеют успехи на фронте 13 февраля

Президент не детализировал, где конкретно СОУ достигли успехов. По его словам, еще были очень важные доклады военных.

Есть хороший результат на фронте – неправильно называть географию, не буду делать это политическим. Но хочу поблагодарить наших ребят из 425-го отдельного штурмового полка – ваша сила действительно имеет значение. Молодцы!

– сказал он.

Зеленский сообщил, что говорил с Сырским. Темой разговора стало укрепление Воздушных сил, а конкретно их авиационного компонента – военной авиации.

"Поручил Главкому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и доложить о возможности соответствующего кадрового изменения в Воздушных силах и рассмотреть назначение бригадного генерала Голубцова заместителем командующего Воздушными силами", – рассказал гарант.