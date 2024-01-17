Чего не хватает Силам обороны: Зеленский объяснил ситуацию с помощью Украине

Владимир Зеленский пообщался с западными журналистами. У президента спросили, может ли Украина победить Россию в условиях, когда партнеры из США и ЕС задерживают новую военную помощь и не дают в достаточном количестве ПВО.

Владимир Зеленский заявил, что Украине непросто будет выстоять без помощи. Об этом он сказал на брифинге в Давосе.

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Что рассказал президент

Зеленский назвал такую ситуацию огромным вызовом.

Можем ли мы победить без помощи? Ответ: мы должны выдержать, мы должны выстоять,

– подчеркнул президент Украины.

Также у президента спросили, чувствуют ли украинские военные, что они не могут бить по России так, как хотят. Еще у Зеленского поинтересовались, наложили ли некоторые союзники ограничения на применение оружия Силами обороны.

Мы хотим деоккупировать всю нашу территорию… У нас действительно не хватает и дронов, и снарядов. У нас есть определенные цели, к которым мы идем. Итак, откровенно говоря, конечно, поднимаются такие определенные вопросы не о том, что мы не можем использовать наши способности, но есть дефицит,

– ответил Зеленский.

Украинский лидер заметил, что он не может раскрыть все детали.

Что еще сказал Зеленский