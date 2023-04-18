Россияне перестанут верить, что Путин – президент: как изменяются настроения населения
Россия понесла большие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако на "запал" россиян продолжать войну влияют большое количество факторов.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Тимур Олевский. Он отметил, что на настроения граждан страны-агрессора влияет, в частности, количество мобилизованных и успехи или поражения России на фронте.
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Смирились с безнадежностью
По его мнению, для большинства россиян война превратилась в страшную, но неизбежную повседневную необходимость.
С самого начала был ура-патриотический подъем. Затем последовало несколько шоков от мобилизации и количества погибших. А сейчас приняли закон, согласно которому людей будут не только мобилизовать, но и тех, кто откажется от мобилизации, фактически лишат возможности жить,
– подчеркнул журналист.
Однако массовых протестов этот закон не вызывал в российском обществе.
В то же время в России есть ощущение, что люди смирились с безнадежностью того, что война не закончится до тех пор, пока Путин не примет такого решения. И люди, не имея ура-патриотических настроений, все равно уйдут на фронт,
– отметил он.
Олевский заметил, что в этом случае, если Россия потерпит поражение в войне, и выяснится, что люди погибли зря, это может привести не к разочарованию в государстве, а к потере веры в то, что оно существует.
"Это единственное, что во все времена, когда в России были катаклизмы, приводило к изменению режима - в начале и конце XX века. Люди устанут и перестанут верить в то, что Путин - президент", - подчеркнул оппозиционный журналист.
Почему в России отменяли шествие "Бессмертный полк": смотрите видео
Российские власти боятся "Бессмертного полка"
Собеседник обратил внимание на то, что в России в этом году отменили шествие "Бессмертный полк", на которое выходили с портретами ветеранов Второй мировой войны, а также на нем появлялись то и дело сталинские палачи и солдаты Вермахта.
Его аннулировали не из-за опасений терактов или ударов украинских беспилотников. А потому, что на "Бессмертный полк" выйдут с портретами людей, погибших сейчас в Украине. И все увидят лица и количество этих погибших, – отметил журналист.
В России, по его мнению, происходит так, что все все знают, но на митинги выходят только когда есть повод. Такая же история с "Бессмертным полком", который может стать таким поводом.
"Поэтому российские власти боятся его проводить", – уверен Тимур Олевский.
В России отменяют парады на 9 мая
- В этом году в России и на оккупированных страной-агрессором территориях отменяют празднование 9 мая. В частности, военные парады и шествия "Бессмертный полк".
- Так в Курской и Белгородской области России, которые граничат с Украиной, отменили парады на 9 мая в целях безопасности. Позже стало известно, что в этих областях также не будут проводить в этом году акцию "Бессмертный полк".
- Гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов объявил, что на полуострове также не будут проводиться праздничные демонстрации 1 мая, военный парад на 9 мая и шествие "Бессмертный полк". Причина та же самая – "из соображений безопасности".
- В то же время, окончательное решение о проведении парада 9 мая в Севастополе еще не принято.