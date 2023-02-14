Пока угрозы российского нападения на Киев нет, – генерал Милли

Несмотря на опасность нового наступления России, враги вряд ли попытаются штурмовать Киев. Соединенные Штаты Америки не видят признаков подготовки штурма украинской столицы.

Об этом 14 февраля сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, передает 24 Канал. Однако он отметил, что до сих пор есть значительная угроза из-за ракет и ее не нужно преуменьшать.

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"Всегда есть потенциальная угроза ракетных ударов. Киев – это столица и является важной целью в этой войне. Я бы никогда не исключал возможности России совершить нападение на Киев. Но по состоянию на данный момент мы не наблюдаем никаких существенных указаний или предупреждений", – сказал Милли.

Надо выстоять в сегодняшнем сражении

По словам генерала, зона столкновения стабильна и если говорить о динамике движения, то украинцы крепко держатся. Военные одолевают вагнеровцев и другие группировки.

Очень важно выстоять в таком сражении на истощение. В частности, ссылаясь на количество жертв, которые есть у России. Есть очень много артиллерийских атак. Трудно вот предсказывать в ближайшие недели. Думаю, действия будут продолжаться. Украина не упадет, а продолжит бороться, – рассказал Милли.

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