Есть разные варианты, – экс-глава разведки назвал преимущества ВСУ возле Авдеевки
Вблизи Авдеевки ситуация остается очень сложной. Враг, вероятно, продвинулся в район промзоны, а потому вскоре могут произойти бои в городе.
В то же время украинские силы имеют очень мощные укрепрайоны, которые сооружались в Авдеевке почти 10 лет. Об этом 24 Каналу сказал генерал украинской армии, председатель Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж, добавив, что из-за этого врагу будет очень трудно наступать на город.
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ВСУ маневрирует
Если врагу и удалось незначительно продвинуться в Авдеевке, то благодаря тому, что вблизи города расположены небольшие населенные пункты, которые позволяют это сделать.
Однако украинские силы маневрируют, а потому речь не идет о фронтальном "отступлении". ВСУ отходит, а затем наносит удары по врагу с флангов. Накануне (25 ноября – 24 Канал) наши защитники проводили контратаки и даже продвинулись на несколько сотен метров,
– подчеркнул генерал украинской армии.
Ситуация в Авдеевке очень напряженная. Враг пытается окружить город и наступает с трех сторон:
- с фронта;
- с юга;
- с севера.
Путину нужно отчитаться
Впрочем, враг имеет сегодня чрезвычайно высокий уровень оснащения военной техникой, боеприпасами, а также располагает большим количеством живой силы.
Также Владимир Путин поставил задачу российской армии захватить Авдеевку в ближайшее время. Главе Кремля следует отчитаться о том, что он якобы имеет преимущество на фронте, достиг каких-то "побед" накануне выборов (президентские выборы в России должны состояться в марте 2024 года – 24 Канал). А миру Путин попытается показать, по мнению Маломужа, что у Украины вроде бы нет перспектив наступления.
Но у Путина ничего не получится. Украинские защитники выполняют две задачи: держат Авдеевку и ликвидируют множество живой силы и военной техники противника. За последние сутки россияне потеряли 610 убитыми. А в течение 25 дней потери оккупантов составляют в размере примерно 5 бригад,
– отметил он.
Это значит, что профессиональный резерв врага заканчивается, и все чаще на штурмы россияне бросают мобилизованных, наемников, зеков.
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Можем контратаковать
Украинским военным очень тяжело в Авдеевке, но ЗСУ имеют более оперативно выигрышные позиции, а также, хотя и тяжелые, логистические пути.
Кроме того, командование ВСУ может спланировать операции, которые откроют возможности нанести удары по врагу с флангов, и тогда ситуация может превратиться в контрнаступление ВСУ и большие штурмы вплоть до Донецка.
"Есть разные варианты. Враг из-за больших потерь не сможет захватить Авдеевку. Украинские же силы имеют перспективы не только отбивать оккупантов и маневрировать, но и контратаковать, а возможно организовать операцию в частности на Юге", – предположил Николай Маломуж.
Россияне продолжают нести значительные потери на фронте
- За последние сутки было ликвидировано 1070 оккупантов. А начиная с 24 февраля 2022 года погибли 324 830 российских бойцов.
- Кроме того, противник имеет огромные потери в военной технике: танков – 5513 (+11 за последние сутки) единиц, боевых бронированных машин – 10279 (+16) единиц, артиллерийских систем – 7874 (+23) единиц, РСЗО – 907 (+2) единиц, средства ПВО – 7 (+1) единиц, самолетов – 323 (+0) единиц, вертолетов – 324 (+0) единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня – 5901 (+93) единиц, крылатые ракеты – 1565 (+0) единиц, корабли /катера – 22 (+0) единиц, подлодки – 1 (+0) единиц, автомобильной техники и автоцистерн – 10288 (+29) единиц, специальная техника – 1113 (+1) единиц.
- В то же время огромные потери россияне несут вблизи Авдеевки. Украинские защитники за сутки (от 22 ноября по 23 ноября – 24 Канал) ликвидировали 3 российских танка и 7 других бронированных машин. В общей сложности 80% техники враг теряет именно в районе Авдеевки.