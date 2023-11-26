Есть разные варианты, – экс-глава разведки назвал преимущества ВСУ возле Авдеевки

Вблизи Авдеевки ситуация остается очень сложной. Враг, вероятно, продвинулся в район промзоны, а потому вскоре могут произойти бои в городе.

В то же время украинские силы имеют очень мощные укрепрайоны, которые сооружались в Авдеевке почти 10 лет. Об этом 24 Каналу сказал генерал украинской армии, председатель Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж, добавив, что из-за этого врагу будет очень трудно наступать на город.

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ВСУ маневрирует

Если врагу и удалось незначительно продвинуться в Авдеевке, то благодаря тому, что вблизи города расположены небольшие населенные пункты, которые позволяют это сделать.

Однако украинские силы маневрируют, а потому речь не идет о фронтальном "отступлении". ВСУ отходит, а затем наносит удары по врагу с флангов. Накануне (25 ноября – 24 Канал) наши защитники проводили контратаки и даже продвинулись на несколько сотен метров,

– подчеркнул генерал украинской армии.

Ситуация в Авдеевке очень напряженная. Враг пытается окружить город и наступает с трех сторон:

с фронта;

с юга;

с севера.

Путину нужно отчитаться

В течение суток вблизи Авдеевки произошло 58 боевых столкновений ВСУ с противником. Украинские защитники отбили 23 атаки противника. По сообщению Генштаба ВСУ, наступательные действия оккупантов вблизи Авдеевки, а также других населенных пунктов Донецкой области – Степного, Первомайского, южнее Новокалинового не принесли никаких результатов.

Впрочем, враг имеет сегодня чрезвычайно высокий уровень оснащения военной техникой, боеприпасами, а также располагает большим количеством живой силы.

Также Владимир Путин поставил задачу российской армии захватить Авдеевку в ближайшее время. Главе Кремля следует отчитаться о том, что он якобы имеет преимущество на фронте, достиг каких-то "побед" накануне выборов (президентские выборы в России должны состояться в марте 2024 года – 24 Канал). А миру Путин попытается показать, по мнению Маломужа, что у Украины вроде бы нет перспектив наступления.

Но у Путина ничего не получится. Украинские защитники выполняют две задачи: держат Авдеевку и ликвидируют множество живой силы и военной техники противника. За последние сутки россияне потеряли 610 убитыми. А в течение 25 дней потери оккупантов составляют в размере примерно 5 бригад,

– отметил он.

Это значит, что профессиональный резерв врага заканчивается, и все чаще на штурмы россияне бросают мобилизованных, наемников, зеков.

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Можем контратаковать

Украинским военным очень тяжело в Авдеевке, но ЗСУ имеют более оперативно выигрышные позиции, а также, хотя и тяжелые, логистические пути.

Кроме того, командование ВСУ может спланировать операции, которые откроют возможности нанести удары по врагу с флангов, и тогда ситуация может превратиться в контрнаступление ВСУ и большие штурмы вплоть до Донецка.

"Есть разные варианты. Враг из-за больших потерь не сможет захватить Авдеевку. Украинские же силы имеют перспективы не только отбивать оккупантов и маневрировать, но и контратаковать, а возможно организовать операцию в частности на Юге", – предположил Николай Маломуж.

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