Есть силы, которые не заинтересованы в успешной эвакуации украинцев из Афганистана, – Кулеба

Эвакуация иностранцев из Афганистана, который захватили террористы "Талибана" продолжается, однако украинский самолет до сих пор не может вылететь из Кабула. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, этому препятствует "миллион проблем".

Неизвестно, где находится украинский эвакуационный самолет. Министр иностранных дел отказался говорить о его расположении в целях безопасности.

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Аэропорт Кабула поделен на 2 части

По словам Кулебы, аэропорт разделен на две части – военную и гражданскую. Первую контролируют военные США. Всего в аэропорту хаос, поэтому есть проблемы с буксировкой, дозаправкой и посадкой пассажиров. Однако МИД работает над решением всех этих вопросов.

Службы хаотичны, дозаправка, подзарядка, буксир. Миллион проблем! И у меня сидят люди, которые занимаются решением этого миллиона проблем для того, чтобы самолет взлетел. Поэтому когда он взлетит и покинет афганское воздушное пространство, мы с удовольствием об этом сообщим,

– рассказал Кулеба.

Также глава МИД добавил, что ситуация "очень хрупкая", и призвал не распространять информацию об украинских самолетах до тех пор, пока они не покинут Афганистан.

Украинцы в приоритете

Украина уже осуществила эвакуацию своих граждан в ночь на 16 августа, и на борту были только 8 украинцев и 72 иностранца. Кулеба объяснил, что большинство тех, кто хотел сесть на украинский самолет, просто не смогли добраться до аэропорта. Но это не значит, что Украина забыла о них.

Эвакуация украинцев является приоритетной для МИД. Кулеба объяснил на примере, что если на самолете будет 180 мест, а на них будет претендовать 150 украинцев и 300 иностранцев, то эвакуируют всех наших граждан и 30 человек из тех, кто хотел воспользоваться украинским рейсом.

Кроме того, Кулеба призвал обращаться украинцам в посольства в Таджикистане и Пакистане.

Призываю всех обращаться в посольство Украины в Таджикистане или в посольство Украины в Пакистане, оставлять свои контактные данные, свои паспортные данные, где вы находитесь, если вы хотите попасть на эвакуационный рейс,

– подчеркнул глава МИД.

По словам министра, всех, кто обратится в соответствующие учреждения, направят в эвакуационные самолеты и расскажут куда надо прибыть для посадки.

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