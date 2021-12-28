Есть угроза суверенитету Украины, – Маркарова уверена, что США им не уступят

США и Запад активно работают над дипломатическим путем сдерживания России. Такой вариант всячески показывают стране-агрессору.

Соединенные Штаты Америки хотят сфокусироваться на варианте "А". Об этом рассказала госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

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Маркарова: война не является желанным сценарием

По ее словам, для США и всего цивилизованного мира война не является желанным сценарием развития событий.

В то же время есть понимание, что существует угроза украинскому суверенитету, и США не готовы им уступать,

– подчеркнула Маркарова.

Она пояснила, что и Украина, и США работают над дипломатическим вариантом "А", чтобы не переходить к варианту "Б". Это дают понять России.

Позиция США относительно Украины: последние заявления

В Вашингтоне заявили, что если Россия будет агрессировать, то США предоставят Украине оперативные разведданные.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американскими политиками ситуацию на Донбассе и возле границ Украины.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что Запад готов помочь нашему государству, если будет эскалация.

В Сенате США выступили в поддержку Киева. Там предложили принять резолюцию по безопасности Украины.

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