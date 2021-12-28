Есть угроза суверенитету Украины, – Маркарова уверена, что США им не уступят
28 декабря 2021 , 12:41Читати новину українською
Источник:LB.ua
США и Запад активно работают над дипломатическим путем сдерживания России. Такой вариант всячески показывают стране-агрессору.
Соединенные Штаты Америки хотят сфокусироваться на варианте "А". Об этом рассказала госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.
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Маркарова: война не является желанным сценарием
По ее словам, для США и всего цивилизованного мира война не является желанным сценарием развития событий.
В то же время есть понимание, что существует угроза украинскому суверенитету, и США не готовы им уступать,
– подчеркнула Маркарова.
Она пояснила, что и Украина, и США работают над дипломатическим вариантом "А", чтобы не переходить к варианту "Б". Это дают понять России.Заметим! В СМИ считают, что есть несколько вариантов развития событий, если Россия пойдет в полномасштабное наступление.
Позиция США относительно Украины: последние заявления
- В Вашингтоне заявили, что если Россия будет агрессировать, то США предоставят Украине оперативные разведданные.
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американскими политиками ситуацию на Донбассе и возле границ Украины.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что Запад готов помочь нашему государству, если будет эскалация.
- В Сенате США выступили в поддержку Киева. Там предложили принять резолюцию по безопасности Украины.
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