Есть видимые повреждения некоторых сооружений, – глава МАГАТЭ рассказал о визите в Чернобыль
Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси с коллегами 26 апреля посетил территории Чернобыльской АЭС. Он отметил, что после оккупации россиянами есть повреждения некоторых из сооружений.
Однако директор Международного агентства по атомной энергетике не уточнил, насколько сильный ущерб нанесли российские войска. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на выступление Гросси с президентом Украины.
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Там продолжили работу специалисты организации
Руководитель МАГАТЭ отметил, что в Зону отчуждения с ним поехала группа специалистов. В нее входили технические эксперты по безопасности. Они продолжили там работу, чтобы провести замеры радиации.
У меня была возможность посмотреть на ситуацию. Имелись определенные окопные работы вокруг этой зоны. Также могу сказать, что есть видимое повреждение некоторых сооружений,
– сказал Рафаэль Гросси.
Он добавил, что их организация не оказывает влияния на военные решения, которые принимает какая-либо из стран мира. Следует заметить, что даже выкопка окопов в Зоне отчуждения опасна. Это ведь тоже провоцирует поднятие в воздух радиоактивных частиц.
Как россияне захватили Чернобыльскую АЭС
- Это произошло еще в день начала вторжения, 24 февраля. Россияне начали заходить на территорию АЭС около 15 часов. Сотрудники ЧАЭС увидели на мониторах, как на станцию пробираются "черные человечки" и поняли, что это оккупанты.
- Работникам не разрешали сдать смену, что угрожало безопасности станции и этих людей. При этом Кремль генерировал фейки о "хорошем сотрудничестве" с сотрудниками станции. Мол, они добровольно остались, чтобы поддерживать безопасность.
- Враг накапливал в районе ЧАЭС войска, которые, в частности, делали окопы. Вероятно, россияне считали, что украинские войска пойдут на штурм Зоны отчуждения.
- Однако этого не случилось, а русских солдат начала подкашивать лучевая болезнь. Кроме этого радиацией была заражена вся их техника.
- Оккупанты разграбили там все, что могли и даже забрали в качестве трофея опасные радиоактивные образцы. Они покинули территорию станции 31 марта. В тот момент многие военные России получили дозу радиации, которая не позволит прожить даже больше нескольких лет.
После оккупантов там аномально высокие показатели радиации: смотрите видео