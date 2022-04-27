Есть видимые повреждения некоторых сооружений, – глава МАГАТЭ рассказал о визите в Чернобыль

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси с коллегами 26 апреля посетил территории Чернобыльской АЭС. Он отметил, что после оккупации россиянами есть повреждения некоторых из сооружений.

Однако директор Международного агентства по атомной энергетике не уточнил, насколько сильный ущерб нанесли российские войска. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на выступление Гросси с президентом Украины.

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Там продолжили работу специалисты организации

Руководитель МАГАТЭ отметил, что в Зону отчуждения с ним поехала группа специалистов. В нее входили технические эксперты по безопасности. Они продолжили там работу, чтобы провести замеры радиации.

У меня была возможность посмотреть на ситуацию. Имелись определенные окопные работы вокруг этой зоны. Также могу сказать, что есть видимое повреждение некоторых сооружений,

– сказал Рафаэль Гросси.

Он добавил, что их организация не оказывает влияния на военные решения, которые принимает какая-либо из стран мира. Следует заметить, что даже выкопка окопов в Зоне отчуждения опасна. Это ведь тоже провоцирует поднятие в воздух радиоактивных частиц.

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