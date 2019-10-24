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      Есть такие люди, – министр Бородянский резко ответил на оскорбления Коломойского

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      Министр Бородянский прокомментировал образы Коломойского в свою сторону
      Министр Бородянский прокомментировал образы Коломойского в свою сторону / detector.media

      Владимир Бородянский назвал "хамством" образы бизнесмена Игоря Коломойского в свою сторону. Министр культуры, молодежи и спорта считает высказывания олигарха "реакцией невоспитанного человека".

      Ситуацию с выступлением "Квартала 95", хора имени Веревки Бородянский считает недопустимой, пишет "Радио Свобода".

      Последствия: Я готов уволиться, – директор хора Веревки Коринец о выступлении с "Кварталом"

      Министр также пояснил свои извинения за это выступление перед Гонтаревой "собственным пониманием и ценностями".

      Я считаю, что... Ну, это хамство! Высшего сорта. Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди,
      - прокомментировал он высказывания олигарха.

      Что сказал Коломойский?

      Украинский олигарх назвал Бородянского "подонком" и призвал его извиниться перед "всеми пострадавшими от Гонтаревой". Коломойского разозлило то, что министр назвал скандальное выступление "Квартала" злорадством и попросил прощения у экс-главы НБУ.

      "Досталось" от Коломойского и министру экономики Тимофею Милованову - его он назвал "дебилом". Все потому, что Милованов предсказал негативные последствия для инвестиционного климата после такого выступления "Квартала". Однако в ответ на оскорбление Коломойского министр экономики отшутился.

      Скандальное выступление "95 квартала" - что нужно знать?

      "95-й квартал" пошутил над недавним пожаром в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Актер Евгений Кошевой вместе с хором имени Григория Веревки исполнил песню "Горіла хата". Шутку "квартала" раскритиковало общество и представители власти. Коломойскому, к слову, выступление понравилось.

      Прокомментировали возмущение украинцев и "кварталовцы". Там заявили, что "95 квартал" - острая политическая сатира. По их словам, так было, есть и будет, "даже если это не нравится некоторым политикам".

      Квартал исполнил песню о поджоге дома Гонтаревой: смотрите видео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Бородянский Горила хата: скандал с "95 кварталом" Игорь Коломойский Министерство культуры Украины
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