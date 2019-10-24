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      Є такі люди, – міністр Бородянський різко відповів на образи Коломойського

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      Міністр Бородянський прокоментував образи Коломойського у свій бік
      Міністр Бородянський прокоментував образи Коломойського у свій бік / detector.media

      Володимир Бородянський назвав "хамством" образи бізнесмена Ігоря Коломойського у свій бік. Міністр культури, молоді і спорту вважає висловлювання олігарха "реакцією невихованої людини" .

      Ситуацію із виступом "Кварталу 95", хору імені Верьовки Бородянський вважає неприпустимою, пише "Радіо Свобода".

      Наслідки: Я готовий звільнитися, – директор хору Верьовки Корінець про виступ з "Кварталом"

      Міністр також пояснив своє вибачення за цей виступ перед Гонтаревою "власним розумінням і цінностями".

      Я вважаю, що... Ну, це хамство! Вищого гатунку. Як я ставлюся до хамства? Погано. Але є такі люди,
      – прокоментував він висловлювання олігарха.

      Що сказав Коломойський?

      Український олігарх назвав Бородянського "покидьком" і закликав його вибачитись перед "усіма постраждалими від Гонтаревої". Коломойського розлютило те, що міністр назвав скандальний виступ "Кварталу" зловтіхою і попросив вибачення у ексочільниці НБУ.

      "Дісталось" від Коломойського і міністру економіки Тимофію Милованову – його він назвав "дебілом". Усе через те, що Милованов передбачив негативні наслідки для інвестиційного клімату після такого виступу "Кварталу". Однак у відповідь на образу Коломойського міністр економіки віджартувався.

      Скандальний виступ "95 кварталу" – що треба знати?

      "95-й квартал" пожартував над нещодавньою пожежею у будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої. Актор Євген Кошовий разом із хором імені Григорія Верьовки виконав пісню "Горіла хата". Жарт "кварталу" розкритикувало суспільство і представники влади. Коломойському, до слова, виступ сподобався. 

      Прокоментували обурення українців і "кварталівці". Там заявили, що "95 квартал" – гостра політична сатира. За їхніми словами, так було, є і буде, "Навіть, якщо це не подобається деяким політикам".

      Квартал виконав пісню про підпал будинку Гонтаревої: дивіться відео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство культури України Ігор Коломойський Горіла хата: скандал з 95 кварталом Володимир Бородянський
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