Є такі люди, – міністр Бородянський різко відповів на образи Коломойського

Володимир Бородянський назвав "хамством" образи бізнесмена Ігоря Коломойського у свій бік. Міністр культури, молоді і спорту вважає висловлювання олігарха "реакцією невихованої людини" .

Ситуацію із виступом "Кварталу 95", хору імені Верьовки Бородянський вважає неприпустимою, пише "Радіо Свобода".

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Міністр також пояснив своє вибачення за цей виступ перед Гонтаревою "власним розумінням і цінностями".

Я вважаю, що... Ну, це хамство! Вищого гатунку. Як я ставлюся до хамства? Погано. Але є такі люди,

– прокоментував він висловлювання олігарха.

Що сказав Коломойський?

Український олігарх назвав Бородянського "покидьком" і закликав його вибачитись перед "усіма постраждалими від Гонтаревої". Коломойського розлютило те, що міністр назвав скандальний виступ "Кварталу" зловтіхою і попросив вибачення у ексочільниці НБУ.

"Дісталось" від Коломойського і міністру економіки Тимофію Милованову – його він назвав "дебілом". Усе через те, що Милованов передбачив негативні наслідки для інвестиційного клімату після такого виступу "Кварталу". Однак у відповідь на образу Коломойського міністр економіки віджартувався.

Скандальний виступ "95 кварталу" – що треба знати?

"95-й квартал" пожартував над нещодавньою пожежею у будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої. Актор Євген Кошовий разом із хором імені Григорія Верьовки виконав пісню "Горіла хата". Жарт "кварталу" розкритикувало суспільство і представники влади . Коломойському, до слова, виступ сподобався.

Прокоментували обурення українців і "кварталівці". Там заявили, що "95 квартал" – гостра політична сатира. За їхніми словами, так було, є і буде, "Навіть, якщо це не подобається деяким політикам".

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