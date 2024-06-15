Самая успешная операция Украины: как Крымский мост оставит Россию без ПВО

Украина усиленно уничтожает военные объекты россиян во временно оккупированном Крыму. Это действительно успешная стратегическая операция, которая сильно истощает захватчиков.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, отметив, что удары по Крыму можно считать пока самой успешной стратегической операцией Украины, которая длится уже не один месяц. Враг так и не приспособился к этим ударам.

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Чем важны удары по Крыму

Как отметил Дикий, к этой операции привлечены все роды войск. Но первую скрипку тут играет Главное управление разведки.

Это такая большая будановская стратегия, которая полностью себя оправдывает. Мы раскрываем небо. А как приманку используем Крымский мост. Обратите внимание, мы не бьем по нему. Но он для россиян настолько сакральный, что весь пытаются прикрыть его мощной ПВО. Мы сам мост не трогаем, а уничтожаем ПВО,

– сказал Дикий.

Оккупанты вынуждены использовать ПВО из разных частей России. Уже была информация еще с 2023 года, что захватчики привезли ПВО из Арктики и Дальнего Востока. Ситуация тут очень интересная, ведь получается, что оккупанты могут прикрыть только линию фронта, Москву и Крымский мост.

Соответственно России не хватает зенитных ракетных комплексов для прикрытия аэродромов со стратегическими бомбардировщиками, нефтеперерабатывающих заводов и других военных объектов.

Эта стратегическая операция содержит два компонента. Перемещение ПВО в Крыму и глубокие дальние удары по аэродромам оккупантов и НПЗ. Это пока самое успешное, что мы делаем за последний год,

– подчеркнул Дикий.

Также такие удары можно считать определенной подготовкой к появлению в Украине истребителей F-16. Будет значительно легче работать по российским самолетам, если в оккупантов не будет эшелонированной системы ПВО.

Взрывы в Крыму: кратко