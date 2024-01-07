За два дня до увольнения со службы: на фронте погиб многодетный отец
Источник:УП. Жизнь
Евгений Головчак из Волыни был солдатом 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. За два дня до увольнения со службы многодетный отец взорвался на мине. Жена погибшего рассказала о знакомстве и женитьбе с Евгением, а также о решении мужа идти защищать свою семью от российских оккупантов.
Евгений проживал в селе Криничном на Волыни, а его жена Любовь – в селе Кортелисы этой же области. Человек служил в армии вместе с ее двоюродным братом, который и дал ему номер телефона еще тогда 18-летней девушки. Так они и познакомились.
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Что известно о семье погибшего героя
В течение девяти месяцев Евгений со своей будущей женой общались по телефону. Когда они впервые увиделись, Любовь сразу влюбилась в мужчину.
Часто за нашими разговорами по телефону незаметно проходила целая ночь. А когда девять месяцев спустя я впервые его увидела, у меня будто земля ушла из-под ног. Я влюбилась в него с первого взгляда,
– вспоминает жена погибшего.
С тех пор влюбленные практически не разводились. Когда дело дошло до бракосочетания, они решили просто расписаться, поскольку у них не было средств даже на кольца.
По словам Любови, Евгений мечтал иметь много детей. Так и произошло, у супругов их родилось шестеро – три мальчика и три девочки. Сейчас старшему сыну Виталию – 16 лет, Екатерине – 14, Артему – 13, Стасу – 11, Алине – 8, а Светланке в марте исполнится 3.
Дети погибшего Евгения Головчака / Фото УП. Жизнь
Любовь рассказала, что мужчина радовался детям. Он играл с ними и учил работать, ведь сам имел "золотые руки". До службы в армии Евгений ездил на заработки – то в Польшу, то в Киев. Но пытался надолго не покидать семью.
Мужчина не отказался от повестки
После начала полномасштабной войны староста села, в котором жила семья, разносила повестки. Одну из них получил и Евгений. Его жена отметила, что в семье воспитывается шесть несовершеннолетних детей. Староста забрала повестку, однако Евгений считал, что должен защищать свою семью и Родину.
Муж стал меня утешать, мол, если он не уйдет, то оккупанты придут сюда и всех убьют. Тогда сел в авто, догнал женщину и выхватил из ее рук ту проклятую бумажку. Меня мужчина успокоил, что его направят где-нибудь близко служить. А вышло наоборот, его направили в самый ад,
– рассказала жена.
Евгений пытался звонить по телефону жене каждый день. Очень переживал старшего сына Виталия, поскольку у него как раз вырезали опухоль на ноге. Сам же никогда не рассказывал родным, где именно находится и как ему тяжело. Пока Евгений воевал, его жена делала все возможное, чтобы вернуть любимого домой, не соглашаясь с его решением.
По ее словам, когда вступил в силу закон о дополнительных основаниях увольнения с военной службы во время военного положения, она позвонила начальству мужа и направила все документы, подтверждающие факт многодетной семьи.
Впрочем, за два дня до запланированного увольнения Евгений подорвался на мине. Он защищал страну в течение семи месяцев.
Любовь не сразу поверила в гибель мужчины, однако после опознания она убедилась, что потеряла любимого навсегда.
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