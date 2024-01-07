За два дня до увольнения со службы: на фронте погиб многодетный отец

Евгений Головчак из Волыни был солдатом 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. За два дня до увольнения со службы многодетный отец взорвался на мине. Жена погибшего рассказала о знакомстве и женитьбе с Евгением, а также о решении мужа идти защищать свою семью от российских оккупантов.

Евгений проживал в селе Криничном на Волыни, а его жена Любовь – в селе Кортелисы этой же области. Человек служил в армии вместе с ее двоюродным братом, который и дал ему номер телефона еще тогда 18-летней девушки. Так они и познакомились.

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Что известно о семье погибшего героя

В течение девяти месяцев Евгений со своей будущей женой общались по телефону. Когда они впервые увиделись, Любовь сразу влюбилась в мужчину.

Часто за нашими разговорами по телефону незаметно проходила целая ночь. А когда девять месяцев спустя я впервые его увидела, у меня будто земля ушла из-под ног. Я влюбилась в него с первого взгляда,

– вспоминает жена погибшего.

С тех пор влюбленные практически не разводились. Когда дело дошло до бракосочетания, они решили просто расписаться, поскольку у них не было средств даже на кольца.

По словам Любови, Евгений мечтал иметь много детей. Так и произошло, у супругов их родилось шестеро – три мальчика и три девочки. Сейчас старшему сыну Виталию – 16 лет, Екатерине – 14, Артему – 13, Стасу – 11, Алине – 8, а Светланке в марте исполнится 3.

Дети погибшего Евгения Головчака / Фото УП. Жизнь

Любовь рассказала, что мужчина радовался детям. Он играл с ними и учил работать, ведь сам имел "золотые руки". До службы в армии Евгений ездил на заработки – то в Польшу, то в Киев. Но пытался надолго не покидать семью.

Мужчина не отказался от повестки

После начала полномасштабной войны староста села, в котором жила семья, разносила повестки. Одну из них получил и Евгений. Его жена отметила, что в семье воспитывается шесть несовершеннолетних детей. Староста забрала повестку, однако Евгений считал, что должен защищать свою семью и Родину.

Муж стал меня утешать, мол, если он не уйдет, то оккупанты придут сюда и всех убьют. Тогда сел в авто, догнал женщину и выхватил из ее рук ту проклятую бумажку. Меня мужчина успокоил, что его направят где-нибудь близко служить. А вышло наоборот, его направили в самый ад,

– рассказала жена.

Евгений пытался звонить по телефону жене каждый день. Очень переживал старшего сына Виталия, поскольку у него как раз вырезали опухоль на ноге. Сам же никогда не рассказывал родным, где именно находится и как ему тяжело. Пока Евгений воевал, его жена делала все возможное, чтобы вернуть любимого домой, не соглашаясь с его решением.

По ее словам, когда вступил в силу закон о дополнительных основаниях увольнения с военной службы во время военного положения, она позвонила начальству мужа и направила все документы, подтверждающие факт многодетной семьи.

Впрочем, за два дня до запланированного увольнения Евгений подорвался на мине. Он защищал страну в течение семи месяцев.

Любовь не сразу поверила в гибель мужчины, однако после опознания она убедилась, что потеряла любимого навсегда.

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