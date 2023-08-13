Кто видел Пригожина живым, – экс-сотрудник КГБ допустил судьбу руководителя "Вагнера"
Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что через 6 месяцев Евгений Пригожин либо умрет, либо начнет новый мятеж. Но глава ЧВК "Вагнера" пошел в политику и имеет все, что нужно для кандидата, чтобы вынудить провести президентские выборы в России.
Об этом 24 Каналу заявил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что, если Пригожина не убьют, то он станет следующим президентом России. К слову, Грозев отметил, что накануне недомятежа главы ЧВК "Вагнера" телефонный трафик между высокопоставленными российскими военными "взорвался".
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Главарь вагнеровцев имеет вооруженную армию боевиков, которая подчиняется только ему, а также миллиарды и медийную империю.
Пригожин уже либо убит, либо его посадили. Кто видел его живым, здоровым? Никакого Пригожина живым, здоровым ни один человек после 24 числа (июня – 24 Канал) не видел,
– сказал Жирнов.
Мол, в сети показывали фото, где изображен якобы глава ЧВК "Вагнера". Однако, уверен экс-разведчик, даже школьник может купить специальную программу на черном рынке и сделать фейк. А любую аудиозапись можно записать даже сидя в СИЗО Лефортово в Москве.
"Сейчас ни одно видео, аудио или фото, которое показывают – ничего не доказывает", – подчеркнул экс-сотрудник КГБ.
По мнению экс-разведчика, российские элиты смогут договориться с Евгением Пригожиным. Он и устроил свой недомятеж, ведь с ним договорились все, но потом бросили. Именно поэтому и пришлось отказываться от замысла.
"Путина ненавидят абсолютно все, кроме тех, кто зарабатывает деньги на войне", – сказал Жирнов.
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Какая судьба может ожидать Пригожина
- Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев отметил, что бункерный дед вышел на телевидение и назвал Евгения Пригожина предателем. Диктатор не сделал того, что обычно делают с предателями. Грозев считает, что Путин хочет видеть главу ЧВК "Вагнера" мертвым.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что уже можно сказать, что на самом деле "мятеж" Пригожина – это была спецоперация, согласованная с Владимиром Путиным. Все, чтобы обнаружить тех генералов, которые были не совсем лояльны к российскому диктатору и его окружению.
- Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что, если Пригожина ликвидируют, то он станет "мучеником" в глазах россиян. И это, мол, только повысит уровень доверия российского общества к ЧВК "Вагнера".