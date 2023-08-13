Кто видел Пригожина живым, – экс-сотрудник КГБ допустил судьбу руководителя "Вагнера"

Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что через 6 месяцев Евгений Пригожин либо умрет, либо начнет новый мятеж. Но глава ЧВК "Вагнера" пошел в политику и имеет все, что нужно для кандидата, чтобы вынудить провести президентские выборы в России.

Об этом 24 Каналу заявил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что, если Пригожина не убьют, то он станет следующим президентом России. К слову, Грозев отметил, что накануне недомятежа главы ЧВК "Вагнера" телефонный трафик между высокопоставленными российскими военными "взорвался".

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Главарь вагнеровцев имеет вооруженную армию боевиков, которая подчиняется только ему, а также миллиарды и медийную империю.

Пригожин уже либо убит, либо его посадили. Кто видел его живым, здоровым? Никакого Пригожина живым, здоровым ни один человек после 24 числа (июня – 24 Канал) не видел,

– сказал Жирнов.

Мол, в сети показывали фото, где изображен якобы глава ЧВК "Вагнера". Однако, уверен экс-разведчик, даже школьник может купить специальную программу на черном рынке и сделать фейк. А любую аудиозапись можно записать даже сидя в СИЗО Лефортово в Москве.

"Сейчас ни одно видео, аудио или фото, которое показывают – ничего не доказывает", – подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

По мнению экс-разведчика, российские элиты смогут договориться с Евгением Пригожиным. Он и устроил свой недомятеж, ведь с ним договорились все, но потом бросили. Именно поэтому и пришлось отказываться от замысла.

"Путина ненавидят абсолютно все, кроме тех, кто зарабатывает деньги на войне", – сказал Жирнов.

Почему нельзя верить фото и видео с Пригожиным в сети: смотрите видео

Какая судьба может ожидать Пригожина