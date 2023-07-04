"Успехи" Пригожина могут быть на Московском направлении: при каких условиях
Евгений Пригожин может снова оказаться в Москве. Если путинский режим пошатнется, главарь ЧВК "Вагнера" вместе со своими бойцами вернутся, чтобы завершить то, что начали.
Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Маловероятно, что Пригожина используют для нападения на страны НАТО с территории Белоруссии.
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Пригожина не будут использовать ни для военной агрессии против стран НАТО, ни для ударов по Украине. Более вероятным мне кажется сценарий, что под лозунгом "можем повторить" Пригожин снова пойдет на Москву,
– добавил журналист.
Он напомнил, что Александр Лукашенко раньше мечтал о "короне российской империи" и, возможно, он захочет использовать Пригожина, чтобы наконец-то ее примерить.
Договоренности с Лукашенко
Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с предводителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным. Лукашенко подчеркнул, что они якобы пришли к договоренностям о "недопустимости кровавой бойни на территории России". 27 июня самолет Пригожина прилетел в Беларусь.
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События после мятежа Пригожина
- 27 июня в Беларусь прилетел самолет руководителя ЧВК "Вагнера". О приезде Пригожина было договорено ранее с Лукашенко. В Институте изучения войны считают, что Беларусь не предоставит боевикам надежного убежища, если Кремль будет давить на Лукашенко.
- Наемники ЧВК "Вагнера" сообщили о временном прекращение вербовки новобранцев. Также боевики Евгения Пригожина заявили, что они перестают участвовать в полномасштабной войне России против Украины, но тоже временно.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что по состоянию на 30 июня на Бахмутском направлении вагнеровцев нет. Там есть вражеская группировка – до 50 тысяч, более 300 танков, более 330 артиллерийских систем и 140 реактивных систем залпового огня, но без вагнеровцев.
- Аналитики отметили, что, по сообщениям российских СМИ, Пригожин распустил свой холдинг "Патриот", основанный в 2019 году. Он лично объявил о ликвидации холдинга и уволил всех его сотрудников.
- Кроме того, по неподтвержденным данным, минобороны России распускает группу компаний "Конкорд", также принадлежавшую Пригожину. Кремль продает активы группы. Следует отметить, что в группу входили подконтрольные Пригожину СМИ.