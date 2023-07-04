"Успехи" Пригожина могут быть на Московском направлении: при каких условиях

Евгений Пригожин может снова оказаться в Москве. Если путинский режим пошатнется, главарь ЧВК "Вагнера" вместе со своими бойцами вернутся, чтобы завершить то, что начали.

Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Маловероятно, что Пригожина используют для нападения на страны НАТО с территории Белоруссии.

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Пригожина не будут использовать ни для военной агрессии против стран НАТО, ни для ударов по Украине. Более вероятным мне кажется сценарий, что под лозунгом "можем повторить" Пригожин снова пойдет на Москву,

– добавил журналист.

Он напомнил, что Александр Лукашенко раньше мечтал о "короне российской империи" и, возможно, он захочет использовать Пригожина, чтобы наконец-то ее примерить.

Договоренности с Лукашенко

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с предводителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным. Лукашенко подчеркнул, что они якобы пришли к договоренностям о "недопустимости кровавой бойни на территории России". 27 июня самолет Пригожина прилетел в Беларусь.

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