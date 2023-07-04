Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Малоймовірно, що Пригожина використають для нападу на країни НАТО з території Білорусі.

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Пригожина не використовуватимуть ні для військової агресії проти країн НАТО, ні для ударів по Україні. Більш ймовірним мені здається сценарій, що під лозунгом "можемо повторити" Пригожин знову піде на Москву,

– додав журналіст.

Він нагадав, що Алєксандр Лукашенко раніше мріяв про "корону російської імперії" і, можливо, він захоче використати Пригожина, щоб нарешті її приміряти.

Домовленості з Лукашенком

Раніше самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко провів перемовини з ватажком ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним. Лукашенко наголосив, що вони начебто дійшли домовленостей щодо "неприпустимості розв'язування кривавої бійні на території Росії". 27 червня літак Пригожина прилетів до Білорусі.

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