Пригожин может нацелиться на пост президента: бросит ли он вызов Путину

Евгений Пригожин может занять должность Владимира Путина. Президентское кресло – единственное, что интересует руководителя ЧВК "Вагнера" на государственных должностях.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. Впрочем, есть и другие варианты.

Смотрите также Зачем Пригожин опровергает ложь Кремля и выводит вагнеровцев из Украины

Госдума vs президентство

Михаил Шейтельман уверен, что выборы по партийным спискам не интересуют Евгения Пригожина. Тем более что он, мягко говоря, презирает всех представителей госдумы. А вот президентская должность достойна внимания главы ЧВК "Вагнера". После смерти Путина.

Это единственные выборы, в которых он примет участие. Сейчас он может идти против Путина, изображая некий фланг, но из расчета, когда его не будет – он сможет их выиграть,

– сказал политтехнолог.

Впрочем, еще немало негосударственных должностей, которые могут заинтересовать Пригожина. Шейтельман приводит пример с директором "Роснефти" Игорем Сечиным и главой "Газпрома" Алексеем Миллером – это влиятельные люди в России, управляющие государственными компаниями.

"Пригожина устроит, если он станет более-менее легальным миллиардером в какой-нибудь госструктуре. "Ростех" ему вполне подойдет. Она отвечает за производство оружия в стране", – объяснил спикер.

Михаил Шейтельман о скандальном разговоре Пригожина: смотреть видео

Евгений vs Иосиф

Политтехнолог прокомментировал скандал вокруг тезки Евгения – Иосифа Пригожина. После своего скандального разговора с Фархадом Ахмедовым он мог бы стать лидером общественного мнения, отражающего настроения россиян. Впрочем, музыкальный продюсер "дал заднюю", и это возмутило Евгения Пригожина.

"Иосиф Пригожин для него никудышный человек, который не может отвечать за свои слова. Поэтому такая реакция абсолютно искренняя", – прокомментировал Михаил Шейтельман.

Деятельность Евгения Пригожина: последнее