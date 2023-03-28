Про це в ефірі 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. Утім, є й інші варіанти.

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Держдума vs президентство

Михайло Шейтельман упевнений, вибори за партійними списками не цікавлять Євгєнія Пригожина. Тим більше, що він, м'яко кажучи, зневажає усіх представників держдуми. А от президентська посада варта уваги очільника ПВК "Вагнера". Після смерті Путіна.

Це єдині вибори, в яких він братиме участь. Зараз він може йти проти Путіна, зображаючи якийсь фланг, але з розрахунку, коли його не буде – він зможе їх виграти,

– сказав політтехнолог.

Утім, є ще чимало недержавних посад, які можуть зацікавити Пригожина. Шейтельман наводить приклад з директором "Роснафти" Ігорем Сєчиним та очільником "Газпрому" Алєксєєм Міллєром – це впливові люди в Росії, які керують державними компаніями.

"Пригожина влаштує, якщо він стане більш-менш легальним мільярдером в якійсь держструктурі. "Ростех" йому цілком підійде. Вона відповідає за виробництво зброї в країні", – пояснив спікер.

Михайло Шейтельман про скандальну розмову Пригожина: дивитись відео

Євгєній vs Йосип

Політтехнолог прокоментував скандал навколо тезки Євгєнія – Йосипа Пригожина. Після своєї скандальної розмови з Фархадом Ахмедовим він міг би стати лідером громадської думки, яка відображає настрої росіян. Утім, музичний продюсер "дав задню" і це обурило Євгєнія Пригожина.

"Йосип Пригожин для нього нікчемна людина, яка не може відповідати за свої слова. Тому така реакція абсолютно щира", – прокоментував Михайло Шейтельман.

Діяльність Євгєнія Пригожина: останнє