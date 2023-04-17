Пригожин издал сенсационную статью об "окончании СВО", – военный эксперт объяснил ее цель
Подразделения вагнеровцев на Бахмутском направлении усиливают десантно-штурмовые войска России. Аналитики Института изучения войны убеждены, что глава ЧВК "Вагнер" вербует мобилизованных, и этому не против минобороны России.
Но это "сотрудничество" не поможет россиянам взять Бахмут. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, это свидетельствует о том, что ЧВК "Вагнер" понесла очень большие потери.
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"Не только так называемых мобилизованных заключенных, которых в большем количестве Пригожин смог завербовать. Но они в очень большом количестве были ликвидированы в боях за Бахмут Вооруженными силами Украины", – заявил он.
По его мнению, две недели назад начались очень серьезные потери в "профессиональном ядре" этой группы, состоявшем из нескольких тысяч.
"Там 6-7 тысяч было на конец прошлого года. Это – "профессиональные" наемники, "высококвалифицированные бойцы", но им пришлось участвовать в очень тяжелых боях, в которых они понесли серьезные потери", – подчеркнул военный эксперт.
И с этим связано два момента. Один из них – это участие воздушно-десантных подразделений регулярных войск минобороны России в попытках взять Бахмут.
"И одновременно разрешение Пригожина на вербовку дополнительного "персонала", – отметил Федоров.
Что означает заявление Пригожина с призывом завершить войну: смотрите видео
Сенсационное заявление
Военный эксперт уверен, что это привело к тому, что главарь вагнеровцев выпустил очень "сенсационную статью" для России. Евгений Пригожин призвал завершить так называемую "СВО" и закрепиться на территориях, которые оккупировала Россия.
"Выпустил вполне сенсационную статью для России, в которой поставил вопрос о том, что нужно вообще заканчивать эту "операцию". Я бы сказал, он высказывался в том смысле, что нужно прекращать попытки наступления и перейти в оборону. Как он сказал, "когтями вцепиться" в те оккупированные территории", – рассказал он.
Юрий Федоров отметил, что, по мнению Пригожина, после того, как будет обеспечена "надежная оборона", нужно переходить к определенным переговорам с Украиной и завершению боевых действий.
Это свидетельствует о том, что Пригожин – человек в целом преступный, но далеко не дурак. Он понимает, что силы и средства России почти исчерпаны, сил для наступления нет. Он делает ставку на оборону,
– заявил военный эксперт.
Путин грезит по Украине
Он убежден, что такое заявление главаря вагнеровцев – это точка зрения, которая распространена среди высшего руководства России. Однако, она не присуща Владимиру Путину. Мол, у президента страны-агрессора другая концепция, которая идет к тому, что нужно вести длительную войну, "войну на истощение".
Что Запад "устанет" от проблем, связанных с Украиной, "устанет" от нее, сократит помощь. И тогда Украина как "спелый плод" просто сама упадет в руки России". Я думаю, что такая концепция абсолютно несостоятельна,
– подчеркнул Федоров.
Он уверен, что она очень далека от реальности. Но, несмотря на это, по его словам, российский диктатор верит в такие "чудеса".
"Как это присуще многим диктаторам, которые, по сути, находятся на грани полного провала. Они начинают верить в какие-то "чудеса", что все вдруг "перевернется", все негативные тренды и тенденции обернутся "положительными", – рассказал военный эксперт.
"Чудес" не бывает
Однако, "чудес" в мировой политике не бывает.
"А в войнах, практически, тоже не бывает. Поэтому значительное количество приближенных к Путину лиц, достаточно влиятельных, как фронтмена выбирает Пригожина", – отметил он.
А главарю вагнеровцев, по мнению Федорова, терять нечего.
"Он никаких госдолжностей не занимает в государственном аппарате. Уволить его откуда-то невозможно. Расправиться тоже пока, наверное, нет. У его противников нет сил", – рассказал он.
Военный эксперт считает, что поэтому глава ЧВК "Вагнер" и позволяет себе выступать с относительно смелыми для современной России высказываниями.
"Это свидетельствует о понимании, которое назревает в окружении Путина. Определенной реальности, которая для России в общем-то неблагоприятна", – подытожил он.
Что происходит в Бахмуте: последние новости
- На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные уличные бои. Горячее всего в центре города. Россияне пытаются закрепиться на железнодорожном вокзале и по всей линии железной дороги. Также оккупанты подтягивают в город устаревшую технику.
- ВСУ динамично обороняют Бахмут, и эта оборона затем переходит в мощную атаку. По словам военнослужащего ВСУ Петра Волощенко, за последние дни украинские армейцы достигли определенных результатов в Бахмуте.
- Расследователи опубликовали признание россиян, представившихся вагнеровцами, о совершении десятков преступлений. Один из бывших заключенных рассказал о страшных расстрелах гражданских в Бахмуте. Он признался, что по приказу всех гражданских, которые выходили из одного из жилых домов, – убили.