У Пригожина есть какое-то соглашение с Путиным: почему главарь "Вагнера" всплыл в Африке
После долгого молчания главарь наемников ЧВК "Вагнера" неожиданно "всплыл" в Африке. Об этом может свидетельствовать видео, появившееся накануне в сети. Впрочем, трактовать его можно по-разному.
Подобное произведение пропагандистского искусства может точно свидетельствовать только о двух вещах. О них 24 Каналу рассказал российский политтехнолог Аббас Галлямов.
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Очевидные факты
Хотя главарь вагнеровцев удивительно был немногословен, первое очевидное, о чем может свидетельствовать запись, – он жив. И при этом хочет выглядеть убедительно, подчеркнул Галлямов. Впрочем, Пригожин отмечает, что выполняет поставленные задачи, а значит, не является самостоятельным игроком.
Он выполняет задачи, которые ему кто поставил. Кто – не называет. Учитывая, что с Путиным он в конфликте, выглядит это странно,
– объяснил он.
Второй очевидный месседж – он обозначает для себя новый-старый "плацдарм". То есть теперь занимается Африкой.
"Удивительно, что в качестве врагов он называет ИГИЛ, "Аль-Каиду" и ни слова не говорит об Украине", – подчеркнул политтехнолог.
Аббас Галлямов о пребывании Пригожина в Африке: смотреть видео
Вероятные двойные цели
С другой стороны – непонятно, в чьих интересах записано данное видео. Можно предполагать, что Кремль таким образом демонстрирует, мол, Пригожин вдали от России. А главарь вагнеровцев согласился на это "выступление" в обмен на деньги.
"Возможно наоборот. Пригожин в рамках этого соглашения чем-то недоволен и решил их немного "дергать за усы". Мол, он может вернуться в медиапространство и тогда не поздоровится Кремлю", – предположил Аббас Галлямов.
Он добавил, что такое появление Пригожина может и свидетельствовать о провале "проекта" в Беларуси, где террорист должен находиться вроде бы по договоренностям Лукашенко и Путина. Но при этом ему ничто не мешает снова вернуться туда.
Появление Евгения Пригожина в Африке: что известно
- 21 августа в сети появилось видео, где изображен Евгений Пригожин вроде бы на фоне пустыни. Он заявил, что температура вокруг +50, вагнеровцы делают Россию "еще большей", а Африку – еще более "свободной". Кроме этого Пригожин добавил, что он ищет себе "богатырей".
- В украинской разведке объяснили, что появление Пригожина в Африке – вполне логично, а Беларусь изначально была транзитным пунктом. В Африке у наемников "крутится бизнес и кровавые деньги".
- Ранее предполагалось, что вагнеровец мог быть арестован или больше – ликвидирован. Поскольку режим Путина никаких гарантий не дает.