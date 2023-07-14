Пригожин позировал для фото "в трусиках": главарь ЧВК "Вагнера" стал посмешищем в интернете
Соцсетями распространяется фотография с Евгением Пригожиным. На ней "повар" Владимира Путина позирует в нижнем белье.
В интернете появилась фотография с Евгением Пригожиным, сделанная в каком-то полевом бараке. На ней главарь наемников сидит в трусах и майке на кровати, передает 24 Канал.
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Над главарем наемников начали смеяться
Активист Сергей Стерненко в своем блоге высмеял фото с Пригожиным.
Какой-то лысый в трусиках был замечен в Беларуси. Говорят, спрашивал, где снаряды и просил показать 4 позиции,
– написал блоггер.
Другие пользователи соцсетей и телеграм-каналы тоже начали насмехаться над Пригожином. Одни допустили, что он попросил российского диктатора прислать ему одежду. Вторые пошутили, что в Беларуси главаря наемников заселили не в отеле, а в бараке. А третьи вспомнили абсурдные креативы кремлевской пропаганды и назвали его "мальчиком в трусиках".
Пригожин в нижнем белье / Фото из соцсетей
Где и когда сделано это фото
В настоящее время существует 2 версии. Согласно первой, фото могли сделать за 12 дней до неудачной попытки переворота в России. Согласно теории, в оригинальной фотографии на метаданных стояла дата. А именно якобы 12 июня 7:24 утра.
Однако Пригожина могли сфотографировать и после его неудачного мятежа. Именно это предполагает вторая версия, согласно которой фотография была сделана в новом лагере ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси. Этот палаточный городок был создан специально для вагнеровцев.
Последние новости о Пригожине
- Недавно президент США Джо Байден предположил, что главаря наемников могут отравить. Американский лидер посоветовал "повару" Путина следить за своим меню.
- Сам российский диктатор не так давно поделился подробностями своей возможной встречи с Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнера". На ней Путин якобы оценил действия мятежников и предложил им новую работу.
- Однако Геннадий Гудков считает, что этой встречи не было. В комментарии 24 Каналу российский оппозиционный политик указал на отсутствие фактов и отметил, что заявления представителей Кремля не вселяют доверия.