Штурм аэропорта в Махачкале: 2 причины, почему это могло произойти

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы толпа людей устроила антиеврейский погром. Протестующие блокировали прибывший из Тель-Авива рейс. В России начали оправдываться, говоря о якобы стоящем за этой ситуацией "украинском следе".

В Дагестане был настоящий погром, который не возник так просто, его готовили. Об этом 24 Канала рассказал редактор израильского портала "Детали" Эмиль Шлеймович, отметив, что есть несколько версий, почему так произошло.

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Какие причины протестов в Махачкале

По словам Шлеймовича, толпа митингующих могла быть организована, поэтому ей никто не препятствовал. Вторая версия говорит о том, что верховная власть в России теряет контроль над территорией. Это может быть следствием ужаса, в котором погрязла страна, когда решила напасть на Украину.

Правоохранительные органы России должны были отреагировать гораздо раньше, как только состоялись первые митинги и обыски в отеле, где якобы проживали евреи, но никто ничего не сделал.

Мы говорим о толпе, которая стала публиковать номера телефонов и адреса израильтян, пошла на дома, были видео, на которых люди стоят под домами и пытаются вызвать кого-то из квартир,

– заметил Эмиль Шлеймович.

Он добавил, что погром всегда нарастает, как снежная лавина, собирая тех, кому некуда направить свои силы и небольшие таланты.

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Евреям в России грозит опасность

Израильтяне во время погрома были заблокированы в аэропорту. Некоторых из них выводили люди с автоматами, сажали в вертолет и вывозили. Были и те, кто находился в автобусе, когда на него напали. Толпа выбила окна, поэтому женщина с ребенком получили ранения от обломков стекла.

Вообще аэропорт является стратегическим объектом. Уровень защиты всего, что есть в России, просто поражает. Я думаю, в африканских странах стратегические объекты защищены лучше,

– сказал Шлеймович.

Российские телеграмм-каналы "разгоняли" эту ситуацию. В некоторых группах были публикации о том, где можно найти евреев, их детей. Такие сообщения никто не блокировал, хотя они ставили под угрозу жизнь людей. Лица, которые это делали должны быть установлены.

В Дагестане проживает примерно 2 тысячи евреев, в основном это пожилые люди. Сегодня Израиль вместе с российскими властями проверяет возможность их эвакуации,

– добавил Шлеймович.

Что касается заявлений россиян о якобы "украинском следе", то, по мнению Шлеймовича, они звучат как похвала нашим спецслужбам. Ведь по логике оккупантов одна относительно небольшая украинская спецслужба смогла сорвать ситуацию в целом регионе.

Тогда нужно просматривать, как работает контрразведка России. Потому что она не может справиться с такими угрозами и 29 октября все это увидели,

– сказал журналист.

На самом деле ситуация гораздо проще – антисемитские настроения в России сдерживали до определенного уровня. Уже очень давно люди, знающие об этой ситуации, призвали евреев покинуть страну, потому что там опасно. Надо понимать, что это касается не только Дагестана, ведь в других частях России ситуация не лучше. Даже проходили митинги, на которых собирали подписи, чтобы не пускать беженцев из Израиля.

"Это абсолютная ксенофобия, которую должны были остановить сразу, но нет никакой реакции, а тем более задержанных", – подчеркнул редактор израильского портала "Детали".

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