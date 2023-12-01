Не все поняли критический момент: евродепутаты призвали увеличить военную помощь Украине

Евродепутаты призвали государства-члены ЕС увеличить военную помощь Украине и поставлять больше оружия для победы. По данным литовского европарламентария Андрюса Кубилюса, ЕС выделил лишь 0,075% от ВВП на военные нужды Киева в 2023 году. Об этом он сообщил в ходе конференции в Европарламенте, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Военная поддержка Украины со стороны Запада очень важна. И хотя многие страны помогают нам, все равно нашему государству нужно еще очень многое для победы. Запад может делать больше, и Европе не следует надеяться на щедрость Америки, потому что там может победить Трамп.

Смотрите также Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

ЕС должен увеличить военную помощь Украине

Андрюс Кубилюс говорит, что, по показателям ВВП, ЕС и США в 25 раз экономически сильнее России. Впрочем, по его словам, союзники не способны достичь быстрой украинской победы даже с такой силой. Евродепутат отмечает: сейчас Россия выделила 100 миллиардов евро на финансирование агрессивной войны. В то же время в 2023 году Евросоюз выделил лишь 18 миллиардов евро для Украины, а вся сумма с начала полномасштабного вторжения составляет 29 миллиардов евро.

Если вы посчитаете, какой это процент от ВВП ЕС, то это всего 0,15%. А если взять один год, сколько было потрачено в этом году? 0,075%. (...) Когда я посмотрел на эти цифры, мне стало стыдно,

– заявил Кубилюс.

Еще не все государства – члены ЕС осознали "критический момент"

Немецкий евродепутат Виола фон Крамон говорит, что сегодня Евросоюз должен сосредоточиться на усилении мощности оборонной промышленности в государствах-членах ЕС, а также на передаче военной техники Украине. По ее мнению, не все европейские столицы осознали "критический момент", в частности это касается и Берлина.

Мы все знаем, что может произойти, если Украина не будет успешной, если Россия не будет побежденной. Мы знаем, какие будут последствия и для Молдовы, и Армении, и Грузии, и Западных Балкан, и, возможно, стран Балтии,

– выразила беспокойство фон Крамон.

Кроме того, европарламентарий отметила, что Европа не всегда будет в безопасности, и на это могут повлиять результаты следующих выборов в США. По ее мнению, европейцы уже должны к этому готовиться.

Смотрите также Польша не в приоритете: разведчики сообщили, на какие страны готовится напасть Россия

Передать все, что есть

Немецкий европарламентарий Михаэль Галлер заявил, что во время берлинской конференции по безопасности будет призывать обеспечить Украину всем имеющимся вооружением. Он отмечает, что государства-члены должны передать все, что имеют на своих складах.

"В случае с Германией это, в частности, ракеты "Таурус", "Леопард 2" и другие существующие системы противовоздушной обороны", – сказал Галлер.

По его словам, рано или поздно победа Украины будет в большей степени зависеть от Запада и поставок оружия. Поэтому он призывает ускорить этот процесс.

50 миллиардов помощи и переговоры о вступлении

Михаэль Галлер говорит, что параллельно с военной помощью Евросоюз должен продлить финансовую поддержку Украины, а также открыть переговоры о вступлении в ЕС. Европарламентарий верит, что в конце концов единодушие будет достигнуто во время заседания Европейского совета в середине декабря.

Еще евродепутат надеется, что Венгрия не будет блокировать решение по Украине.

"Мы не можем просто избегать разговоров об этом, но я уверен, я надеюсь, что диалог продолжается. Господин Мишель был на днях в Будапеште, если я не ошибаюсь, и я надеюсь, что мы найдем путь вперед, ради Украины и ради нас самих", – сказал он.

Смотрите также Что Россия требовала за мир: Арахамия объяснил, почему Украина отказалась от переговоров

Венгрия не хочет видеть Украину в ЕС

Перспективы вступления Украины в Евросоюз должны быть рассмотрены на декабрьском саммите. И Виктор Орбан предлагает отложить рассмотрение этого вопроса.