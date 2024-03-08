На площади, больше Парижа: французские войска готовятся к войне в Европе в почти боевых условиях
Источник:Politico
Во Франции военные осуществляют подготовку к высокоинтенсивному конфликту. Это происходит на фоне российско-украинской войны, которая вернула полномасштабные боевые действия в Европу.
Полковник Аксель Денис из тренировочного центра CENTAC заявил, что мир показал свое истинное лицо: нестабильное и опасное. Французские войска настраиваются на культуру готовности к действиям в короткие сроки.
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Подготовка к войне в Европе
Уникальный полигон CENTAC, что больше Парижа, позволяет различным подразделениям армии Франции тренироваться вместе. Здесь они отрабатывают действия против врага, который может быть подобным России.
Мир показал свое истинное лицо: нестабильное, опасное. И не все являются друзьями. Мы готовимся к реакции на оповещения, готовности действовать за короткое время,
– сказал полковник Аксель Денис.
По словам офицеров CENTAC, важным уроком, который дает российско-украинская война, является важность избежания прямых штурмов, ведь они приводят к большим потерям. Вместо этого, пехота, бронетехника, инженеры и артиллерия должны действовать слаженно, интегрируя новейшие технологии, такие как дроны.
После завершения тренировок солдаты получают оценку по шкале от одного до пяти. "Мы никогда не давали пятерки", – отметил подполковник Винсент, добавляя, что по девизу Иностранного легиона: "Сложные тренировки – легкая война".
Дискуссия об отправке войск в Украину
- Во время недавней конференции в Париже, посвященной поддержке Украины, обсуждалась возможность отправки войск Запада в наше государство. Однако консенсус по этому вопросу достигнут не был.
- Президент Франции Эммануэль Макрон, хоть и поднял эту тему, отметил отсутствие желания воевать с российской армией и на сдерживании эскалации конфликта. Но, по его словам, нельзя полностью исключать такой сценарий.
- Флориан Филиппо, лидер французской националистической партии "Патриоты", выступил против отправки французских военных в Украину, называя такой шаг началом Третьей мировой войны.
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не присоединится к инициативе отправки войск в Украину. Он акцентировал, что Словакия, как член ЕС и НАТО, не готова к такому шагу.
- Кроме того, Венгрия и Германия после саммита в Париже 26 февраля отвергли идею отправки войск Североатлантического альянса в Украину. Страны настаивают на необходимости избежания прямого конфликта с Россией.