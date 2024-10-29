При каком условии Европа может помочь Украине без США

Украина может получить от Европы достаточно, чтобы завершить войну в свою пользу. И вообще, на европейском континенте должна и может существовать своя собственная архитектура обороны и безопасности, автономная от США. Но для этого европейским партнерам следует больше финансировать оборонную отрасль.

Такое мнение для 24 Канала высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, назвав условия, которые следует выполнить лидерам европейских стран.

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Надо больше денег на оборону

По словам руководителя центра "Башня", именно европейское влияние должно быть определяющим в судьбе войны в Украине. И в Европе понимают, что необходимо, чтобы быть силой, независимой от США. Впрочем, европейские лидеры очень медленно принимают важные решения.

Европейская автономия возможна только при одном условии – если страны будут выделять 5% своего ВВП на оборонку. Это 100 миллиардов евро. И этих денег хватит на все без исключения,

– отметил Клочок.

По словам главы центра "Башня", для Европы это будет означать изменения в организации экономик стран, уменьшение социальных выплат, перераспределение расходов и наконец наличие определенных запретов и отход от традиционной демократии. Впрочем, все эти шаги необходимы.

"Это обусловлено российско-китайской угрозой. И это надо понимать и делать. Нужно наращивать и ядерный потенциал и автономизироваться от США", – отметил Клочок.

По мнению Валерия Клочка, Европа имеет необходимый потенциал, чтобы эта стратегия воплотилась в жизнь. Единственное, что нужно уже сейчас – это политические решения лидеров стран, которые должны быть приняты как можно скорее.