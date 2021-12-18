Европа пытается усмирить Путина: вопрос Украины является главным на международных площадках

Украина в очередной раз стала актуальной темой международных площадок, где встречаются лидеры государств. Всюду говорили об одном – скоплении войск на украинских границах.

В ЕС и США понимают, что это угрожает не только нашему государству, но и миру. Не пересекать границу своей армией призвал Владимира Путина британский премьер-министр Борис Джонсон.

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Он отметил приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины. Кроме того, предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая приведет к значительным последствиям.

Европейские перспективы

Саммит Восточного партнерства тоже подтверждает европейские перспективы Украины. Его участники призвали ускорить реформы в нашем государстве.

Кроме того, Брюссель требовал у Москвы деэскалации ситуации на Донбассе. В то же время Владимир Зеленский, который тоже участвовал в саммите, подчеркнул, что Украина настроена на мирное урегулирование конфликта, но готовится к разным вариантам развития событий.

"Безопасную ситуацию и реакцию на вероятную эскалацию России обсуждали почти со всеми партнерами на заседании первой части саммита. Рассматривают 5 путей реакции. Однако у нашего государства будет только одна – мы ее продемонстрировали в 2014 году", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал о реакции на эскалацию / Фото Офис Президента

Зеленский призвал ЕС ужесточить санкции

На площадке саммита Зеленский обсудил с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на востоке Украины. Он призвал усилить международные усилия, чтобы вынудить Москву сесть за стол переговоров и решить конфликт на Донбассе.

"Некоторые лидеры государств предлагают реагировать введением санкций уже после вероятной эскалации со стороны России. Кажется, мы смогли объяснить европейским коллегам, что санкционная политика "после" – никого не интересует. Украине она нужна до вероятной эскалации. Только тогда, по-моему, ее может не произойти, – констатировал Зеленский.

Зеленский обсудил с Макроном и Шольцем санкции в отношении России / Фото Офис Президента

Европарламентарии призывают отключить Россию от SWIFT

На Западе к призывам Зеленского прислушались и подготовили санкции. Впрочем, пообещали ввести их против Москвы в случае усиления агрессии. Таковы итоги еще одной площадки саммита ЕС, где обсуждали Украину.

Дебатировали лидеры стран-участниц касательно ситуации на украинских границах в течение 2 часов. Разговор проходил в закрытом режиме, глав государств и правительств даже попросили оставить телефоны за пределами зала заседаний для полной конфиденциальности разговора.

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В итоге в заключительном заявлении лидеры ЕС пригрозили России серьезным ответом, если она решится на вторжение в Украину. В то же время в Европарламенте призвали европейских чиновников отключить Россию от SWIFT.

"Наша позиция – очень четкая. Мы призываем Россию к деэскалации напряжения и к воздержанию от дальнейшей агрессии. Нет сомнений – если Россия начнет действовать против Украины Европейский Союз применит санкции, которые дорого ей будут стоить", – заявила представитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Представитель Еврокомиссии предупредила Россию о санкциях / Фото с фейсбук-страницы European Commission

Путин боится членства Украины в НАТО

Пока Брюссель принял решение продлить уже существующие санкции в отношении России до лета 2022 года. Это ограничения, введенные еще в 2014 году в ответ на агрессию в Украине. С тех пор их постоянно продлевали каждых полгода.

Однако настоящие причины нервотрепки Кремля и неустанного бряцания оружием не только в том, чтобы переполошить всю Европу и заставить мир считаться с Россией. Москва также опасается, что Североатлантический альянс расширит свои границы благодаря членству Украины.

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Впрочем, как бы в Москве ни пытались шантажировать мир угрозами новой войны – в НАТО заявили, что вопросы членства Украины будут решать только Киев и Альянс между собой.

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