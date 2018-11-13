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      Европарламент отреагировал на "выборы" в оккупированном Донбассе

      58 Читати новину українською
      Европарламент
      Европарламент / lasexta.com

      Члены Европейского парламента назвали псевдовыборы в поддерживаемых Россией группировках "ДНР" и "ЛНР" "фиктивными" и осудили их.

      Об этом сообщает "Радио Свобода".

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      "Мы не признаем результаты выборов. Мы напоминаем, что имплементация минских договоренностей всеми сторонами остается ключевой для достижения устойчивого политического решения конфликта на востоке Украины, и призываем Российскую Федерацию и поддерживаемые ею нелегальные вооруженные формирования полностью придерживаться своих обязательств", – отметили европарламентарии.

      Депутаты назвали проведенные Россией псевдовыборы нарушением международного права, которое подрывает минские договоренности и суверенитет Украины.

      Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса происходили псевдовыборы новых главарей пророссийских боевиков. Так, новым главарем боевиков Донетчины стал ставленник Кремля Денис Пушилин, а главарем боевиков Луганщины стал Леонид Пасечник. Результаты псевдовыборов боевиков не признают ни Украина, ни весь цивилизованный мир.

      как разворачиваются события после псевдовыборов на донбассе:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Псевдовыборы на оккупированном Донбассе Европарламент
      Источник: 24 Канал
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