Європарламент відреагував на "вибори" в окупованому Донбасі

Члени Європейського парламенту назвали псевдовибори в підтримуваних Росією угрупованнях "ДНР" та "ЛНР" "фіктивними" й засудили їх.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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"Ми не визнаємо результати виборів. Ми нагадуємо, що імплементація Мінських домовленостей усіма сторонами залишається ключовою для досягнення сталого політичного рішення конфлікту на сході України, і закликаємо Російську Федерацію і підтримувані нею нелегальні збройні формування повністю дотримуватися своїх зобов’язань", – наголосили європарламентарі.

Депутати назвали проведені Росією псевдовибори порушенням міжнародного права, яке підриває Мінські домовленості та суверенітет України.

Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донбасу відбувались псевдовиборинових ватажків проросійських бойовиків. Так, новим ватажком бойовиків Донеччини став ставленик Кремля Денис Пушилін, а ватажком бойовиків Луганщини став Леонід Пасічник. Результати псевдовиборів бойовиків не визнають ні Україна, ні весь цивілізований світ.