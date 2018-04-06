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Европарламент рассмотрит возможность выделения Украине 1 миллиарда евро

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Европарламент рассмотрит возможность макрофинансовой помощи Украине
Европарламент рассмотрит возможность макрофинансовой помощи Украине / Фото из открытых источников

Европейский парламент рассмотрит возможность предоставления Украине макрофинансовой помощи, однако ЕС хочет видеть прогресс реформ в Украине. Прежде всего это касается борьбы с коррупцией.

Об этом сообщила глава делегации комитета Европейского парламента по иностранным делам в рамках визита в Украину Лайма Андрикене, пишет "Интерфакс-Украина".

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По ее словам, важнейшей сферой, в которой ЕС ожидает прогресса от Украины – является борьба с коррупцией.

В этой сфере создание Антикоррупционного суда, который отвечал бы рекомендациям Венецианской комиссии, является для нас приоритетным вопросом. Борьба с коррупцией является путем к открытию дверей для иностранных инвесторов, которые нуждаются в надежной бизнес-среде,
– сказала Андрикене.

Лайма Андрикене также подчеркнула необходимость отмены е-декларирования для активистов гражданского общества, достижения прогресса в судебной реформе, а также напомнила насчет принятия Избирательного кодекса.

"Законодательство для всех типов выборов в Украине должно быть гармонизировано, и это необходимо сделать минимум за год до проведения очередных выборов. Мы считаем, что если бы осенью парламент смог принять проект избирательного кодекса, то это было бы шагом в правильном направлении", – рассказала она.

Отметим, что глава делегации комитета Европейского парламента выразила беспокойство в связи с законопроектом №7206 "Покупай украинское, плати украинцам", который противоречит положениям Зоны о свободной торговле в рамках Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Теги: Новости Украины Европарламент Реформы е-декларирование Коррупция
Источник: 24 Канал
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