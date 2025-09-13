Такое мнение 24 Каналу высказал военный аналитик Ян Матвеев, отметив, что атака России по Польше показала насколько эффективна украинская противовоздушная оборона. Ей удалось сбить более 400 воздушных целей. Это серьезный показатель по сравнению с работой ПВО на территории Польши.

Как Европа может защищаться от атак России?

Ян Матвеев отметил, что Украина имеет очень серьезный опыт противодействия массированным вражеским атакам. Он, возможно, превосходит даже мощности работы ПВО Израиля.

Є 3 необходимых шага, которые должна сделать Европа, чтобы иметь возможность противостоять российской агрессии.

Первый – чтобы европейцам обезопасить себя от российских ударов, необходимо максимально бороться с Путиным и производством дронов на территории России.

Если позволять преступнику накапливать оружие, строить серые схемы и зарабатывать деньги, чтобы покупать все необходимое для производства беспилотников и другой техники, то впоследствии он атакует,

– отметил военный аналитик.

Второй – необходимо выстраивать общую европейскую систему для противодействия беспилотникам, ведь они являются главной угрозой.

Это повод (для Европы – 24 Канал) развивать собственную легкую ПВО, в частности пулеметные и пушечные установки,

– сказал Ян Матвеев.

Третий – Европа может давать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, чтобы украинские военные имели возможность сбивать больше российских вражеских целей, которые теперь также угрожают и другим европейским странам.

Таким образом Европа сможет нивелировать опасность, однако самое важное – это все же остается давление на Путина. Если этого не будет происходить, то он будет видеть слабость, а для него это молчаливое разрешение продолжать агрессию дальше,

– отметил военный аналитик.

Он добавил, если пытаться игнорировать преступные действия кремлевского диктатора, то Европу через некоторое время может ожидать атака не 19 беспилотниками, а уже в разы больше.

