Участие Китая на встрече в Джидде союзники считают конструктивным, – FT
Источник:Financial Times
В Саудовской Аравии в городе Джидда 5 августа начался саммит по обсуждению "формулы мира", которую представила Украина. На этой встрече также присутствовали представители Китая, которые принимали участие в обсуждении "мирного плана".
Так, несколько европейских чиновников назвали участие Китая на встрече в Джидде – конструктивным. Они подчеркнули, что страна готова урегулировать войну против нашего государства.
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Как проявил себя Китай на саммите "формулы мира"
Представители Европы отметили, что на этой встрече Китай дал всем понять, что готов участвовать в дальнейших международных переговорах по урегулированию войны против Украины. Они также приветствовали "конструктивную" китайскую сторону в обсуждении украинской "формулы мира" в Саудовской Аравии.
В частности, один европейский дипломат сказал, что Китай "стремится показать, что он не Россия".
Само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной.
– подчеркнул он.
В то же время другой европейский чиновник рассказал, что Китай "принимал активное участие и положительно отнесся к идее третьей встречи на этом уровне".
Журналисты также отметили, что встреча в Джидде завершилась 6 августа без конкретных сдвигов. Но самое присутствие Пекина, ранее не желавшего участвовать в аналогичных переговорах в Копенгагене, восприняли как перелом в сторону Киева. Именно поэтому это стало главным событием среди участников мероприятия.
Что известно о саммите в Джидде
- Встреча по поводу украинской "формулы мира" состоялась в городе Джидда в Саудовской Аравии 5-6 августа 2023 года. На ней присутствовали страны из разных частей света, Россию на это мероприятие – не пригласили.
- Подтвердили свою участие в этой встрече и в Пекине. Так, китайская сторона отправила туда своего спецпредставителя Ли Хуэя.
- На участие Китая в этой встрече отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он сказал, что это есть исторической победой украинской дипломатии.
- В конце концов, оценили эту встречу и в Офисе Президента. Андрей Ермак отметил, что этот саммит стал шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной