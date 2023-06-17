Нет оснований для этого, – ЕС осудил намерения России о "выборах" на оккупированных территориях
Источник:EEAS
Российская ЦИК назначила на сентябрь 2023 года псевдовыборы на оккупированных территориях нашего государства. В Евросоюзе подчеркнули, что совершенно не одобряют такое намерение Москвы.
Кроме этого, в ЕС подчеркнули, что это очередное нарушение международного права. Также представители Евросоюза заверили Украину в их поддержке.
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В ЕС высказались по поводу будущих псевдовыборов на оккупированных территориях
Представители Европейского Союза подчеркнули, что выборы на временно оккупированных территориях Украины являются очередной бесполезной попыткой России "легитимизировать свой незаконный военный контроль этими областями".
К тому же, такой шаг серьезно нарушает Устав ООН, а также независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
У России нет законных оснований для каких-либо подобных действий на территории Украины,
– говорится в заявлении.
В ЕС также подчеркнули, что политическое руководство России и все причастные к организации псевдовыборов понесут последствия за свои незаконные действия.
В заключение Евросоюз призвал страну-агрессорку "немедленно, полностью и безусловно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины". Там также отметили, что это должно произойти в рамках международно признанных границ нашей страны.
Что известно о псевдовыборах России на оккупированных территориях
- Россия назначила "выборы" на временно оккупированных территориях Украина на 10 сентября 2023 года. Псевдоголосование должно пройти на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области.
- Кроме того, российский ЦИК хочет, чтобы жители всех временно оккупированных территорий, кроме украинского Крыма, избрали 10 сентября и так называемых "депутатов представительных органов".
- Впоследствии координатор партизанского движения "Желтая Лента" призвал всех жителей временно оккупированных территорий к массовому протесту и игнорирование фейковых выборов, которые планируют провести захватчики